Is de verplichte sneltest om Duitsland in te mogen nu gratis of niet?

Als je als Groninger in Duitsland werkt, moet je de verplichte sneltest dan zelf betalen of niet? De afgelopen dagen is daar veel onduidelijkheid over ontstaan, maar het antwoord is: ja, je moet de test zelf betalen.

Afgelopen zaterdag kwamen berichten naar buiten dat de test voortaan gratis is. Dat zou het Duitse ministerie voor Volksgezondheid bekend hebben gemaakt. Meerdere Groningers die geregeld de grens oversteken, mailden RTV Noord omdat zij de test wel zelf moeten betalen.

'Grote lobby, maar nog geen oplossing'

‘Dat klopt’, zegt directeur Karel Groen van de Eems Dollard Regio (EDR). ‘Er is helaas nog geen oplossing gevonden voor deze testkosten. Er is een grote lobby van de grensregio’s en vakbond FNV. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen (ter hoogte van Limburg, red.) zijn wel ontwikkelingen, maar ook daar zijn nog geen definitieve toezeggingen.’

Ik verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid Directeur Karel Groen van de EDR

Wachten op Hannover

Duitsland is een gedecentraliseerd land en dat betekent dat de deelstaten de regelgeving omtrent corona bepalen. Groningen ligt ter hoogte van de deelstaat Nedersaksen. Groen: ‘Deze deelstaat heeft nog helemaal niks gemeld over gratis sneltesten. Wij moeten dus wachten op wat in hoofdstad Hannover wordt beslist. Ik verwacht in de loop van de week wel meer duidelijkheid.’

Even pas op de plaats

Dat het onderwerp leeft, blijkt wel uit de honderden mailtjes en telefoontjes die bij het grensinformatiepunt zijn binnengekomen. ‘Het gaat om allerlei situaties’, vertelt Groen. ‘Zo belde een mantelzorger die naar haar moeder moet die net over de grens woont. En er was iemand die zijn relatie al drie maanden niet gezien had. De grootste groep bestaat uit mensen die voor hun werk de grens over moeten. Het is dan aan de werkgever of hij de kosten wil vergoeden. Verder moeten we echt even pas op de plaats maken.’

