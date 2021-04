Oppositie wil minder zonnepanelen bij Meerstad: 'Omarm handreiking bewoners!'

Het college van B&W wil, naast een hyperloop en een transformatorstation ook 156 hectare aan zonnepanelen aanleggen in de Lagelandpolder.

'Leg helft van de panelen aan'

'Te veel', vinden omwonenden van die polder. Zij hebben daarom een handreiking gedaan en vragen om de helft van de panelen aan te leggen en over de andere helft in gesprek te gaan.

'Ga met ons in gesprek'

De bewoners zien zich gesteund door SP, VVD, PvdD, CDA, 100% Groningen, Stadspartij en PVV in de gemeenteraad. 'Het college en de coalitiepartijen moeten zich inspannen om een compromis en enige overeenstemming met de bewoners te krijgen', vinden de partijen.

je moet een optimum zoeken waarbij bewoners ook voordelen kennen van de komst van het park Raadslid Jasper Boter (VVD)

Die roep om in gesprek te gaan met omwonenden is er bij veel energieprojecten, weet ook raadslid Jasper Boter (VVD). 'Het zijn wel heel veel panelen. Wij vinden dan ook dat deze mensen gehoord moeten worden. Wat is er voor hen te halen bij dit project? Kunnen ze iets terugkrijgen, zoals de isolatie van hun huis, of een bepaalde inrichting van de panelen?'

'Nu is het te vaak zo dat de bewoners even aangehoord worden. Maar als puntje bij paaltje komt, wordt het plan van de gemeente uitgevoerd. Natuurlijk kan je niet iedereen tevreden stellen, dat is een utopie. Maar je moet een optimum zoeken waarbij bewoners ook voordelen kennen van de komst van het park.'

Een overzicht van de zonnepanelen en de hyperloop bij Meerstad (Foto: Gemeente Groningen)

'Eerste keer dat we ons niet alleen voelen'

Bewoonster Heike Of is blij met de steun van de oppositiepartijen.

'We voelen ons heel erg gesteund, eigenlijk voor het eerst sinds vorig jaar, toen we begonnen met het participatieproces. Het is de eerste keer dat we ons niet helemaal alleen voelen. Er zijn dus toch mensen die onze mening delen.'

Maar om de plannen van de wethouders Broeksma (GL) en Van der Schaaf (PvdA) aan te passen is de oppositie niet genoeg, weet ook Of. Ook coalitiepartijen moeten aanpassingen willen. 'Ik weet niet of het gaat lukken, vind het heel lastig. Maar we leven nog steeds in een democratie, de gemeenteraad heeft een controlerende functie.'

Woensdag wordt het spannend

Afgelopen donderdag sprak Of samen met een aantal andere bewoners met raadsleden, ook van coalitiepartijen GroenLinks en D66. 'Zij hebben zich daarin begripvol opgesteld. Ik hoop dat ze iets meer verbinding gaan maken met de burgers. Hoe dan ook: als de gemeenteraad de kwestie komende woensdag bespreekt, wordt het voor ons heel erg spannend.'

Lees ook:

- Komst van zonnepark, hyperloop én hoogspanningsstation wordt polderbewoners te veel

- Zonnepark Meerstad krijgt vorm: 156 hectare panelen moeten er in 2023 liggen

- Omwonenden schrikken van komst hyperloop: 'Door de strot geduwd'