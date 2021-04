Kleedkamer Noord #22: Clubwatcher neemt hoedje af voor Lycurgus

Het gaat uiteraard over de Clash der Clashes: Henk Grol vs Roy Meyer. Wie gaat er nu naar de Olympische Spelen? En maakt Kim Polling nog kans? Verder gaat het over de 'koekenbakkers' van Lycurgus en een nachtelijke ontmoeting met Pete Miller. Het Sportgeweten van Het Noorden Dick Heuvelman geeft een historisch college over de speler Pete Miller. Ook komen Bauke Mollema en Alexander Brouwer nog voorbij.

Buurke neemt petje af voor koekenbakkers (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

-Karel-Jan Buurke: 'Heel goed dat Grol zo rustig bleef'

-Niiwino Geertsema: 'Of zou Meyer doorhebben dat dit de enige manier zou zijn?'

-Henk Elderman: 'Mijn zorgen over Mollema zijn niet terecht'

-Karel-Jan Buurke: 'Ik neem nu letterlijk mijn hoed af voor Lycurgus'

-Dick Heuvelman: 'Pete Miller was een echte publieksspeler'



Beluister Kleedkamer Noord #22 hier:

Podcasts bij RTV Noord

Deze Kleedkamer Noord (en de vorigen) zijn te beluisteren via Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. Check rtvnoord.nl/podcasts/kleedkamer-noord om te volgen of abonneren via je favoriete podcastapp. Ook wordt de nieuwste aflevering elke week gepubliceerd in de RTV Noord-app en op de sportpagina van rtvnoord.nl.

Naast Kleedkamer Noord heeft RTV Noord ook de FC Groningen-podcast De Koffiecorner (Spotify, Google Podcast en Apple Podcast), Credo, het leven van Ede Staal (Spotify en Apple Podcast), Turbulente Tijden (een podcast over windmolens (Spotify) en de NoordZaken-podcast (Spotify), waarop je je kunt abonneren.

Uiteraard kun je ook altijd naar www.rtvnoord.nl/podcast gaan om onze podcasts te beluisteren.