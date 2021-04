Eigenaar Erve Oostwold bijt van zich af: ‘Er is geen geld verkwanseld!’

‘Er is geen enkele euro verkwanseld’, zegt Wouter Oudemans geïrriteerd. De gemeente Oldambt is ervan beschuldigd staatssteun te hebben verleend aan de ondernemer. ‘Geen sprake van!’

Oudemans is eigenaar van groepsaccommodatie Erve Oostwold. Dat bedrijf kwam onlangs in het nieuws, omdat het betrokken was bij een rechtszaak.

Op 6 mei 2014 koopt Oudemans voor een symbolische euro een rijksmonument van de gemeente Oldambt. Ondernemers op anderhalve kilometer afstand zijn gepikeerd en spannen een rechtszaak aan. Zij zien het als staatssteun, omdat de overeenkomst voor een euro volgens hen niet in verhouding staat tot de waarde van het pand en de locatie.

Oudemans: ‘Nu lijkt het alsof ik een of andere profiteur ben of vriendjes heb bij de gemeente, maar dat is absoluut niet waar. Het gebouw was in verschrikkelijke staat. De muren waren kapot, de vloeren waren kapot, allerlei monumentale waarden zoals glazen deuren, echt alles was kapot. Alleen het verrotte dak vervangen kostte al tonnen. Maar ik zag kansen.’

Volgens Oudemans was het pand te vergelijken met een ruïne. De ondernemer heeft nog drie andere groepsaccommodaties in de provincie Groningen. Voor allemaal geldt dat hij ze van a tot z moest oplappen om er iets van te maken. De gemeente wist dat en benaderde hem daarom om in Oostwold hetzelfde te doen.

‘Het was echt een volkomen onverkoopbaar pand en het verpestte het aanzicht van het dorp. Toen zei ik dat ik wel kansen zag, maar dat het pand op dat moment niks waard was. Uiteindelijk kwamen wij tot de overeenkomst dat ik een symbolische euro betaal.’

‘Maar vergeet niet’, vervolgt Oudemans, ‘dat daar een enorme verantwoordelijkheid aan zit. Als eigenaar van een monumentaal pand ben je verplicht om het goed te onderhouden, maar wij moesten echt alles aanpakken. Dat ik het voor een eurootje een cadeautje heb gekregen is echt te kort door de bocht.’

Meerdere politieke partijen in Oldambt willen de onderste steen boven. Volgens hen is er belastinggeld verkwanseld. Dat heeft te maken met de rechtszaak die is aangespannen. Oldambt heeft uiteindelijk geschikt voor 70.000 euro. Ook bleek dat de hele rechtszaak de gemeente zo’n 87.000 euro aan juridische inhuur heeft gekost. De verkoop voor een euro kostte Oldambt dus ruim anderhalve ton.

Oudemans heeft ook 25.000 bijgelegd voor de schikking. ‘Maar niet omdat ik vind dat die mensen nadelen van ons hebben ondervonden. Concurrentie maakt je sterker, maar zij dachten daar blijkbaar anders over.’

Waarom de ondernemer dan toch heeft meebetaald? ‘Oldambt en ik zijn samen aan het avontuur begonnen. En ik vind: samen uit, samen thuis. We hadden dit allemaal niet voorzien, maar het is helaas de realiteit.’

Al met al is Oudemans blij met de investering die hij heeft gedaan. ‘Het positieve is dat iedereen er nu blij mee is. De gemeente heeft een toeristische boost gekregen, het dorp is van een ruïne af en wij hebben een prachtige groepsaccommodatie waarvan ondernemers om ons heen kunnen meeprofiteren. Denk aan restaurantjes en de verhuur van bootjes op het Oldambtmeer.’

