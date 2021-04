'De rust en de ruimte moeten we niet verliezen voor mensen die in het Westen werken'

Dat zegt Henk de Vink van Stichting Promotie Winsum over de plannen van de noordelijke provincies om in totaal 220.000 extra woningen te bouwen, in ruil voor onder meer de komst van de Lelylijn.

In onze provincie is Winsum één van de locaties die in beeld zijn om ruimte te bieden aan de bouw van extra huizen, net als Hoogezand, Appingedam, Delfzijl, Winschoten en de stad Groningen.

Rust, ruimte en regelmaat is voor veel mensen hier belangrijk Jenz Verbogt van Marketing Stad Appingedam

'Binding met het centrum moet niet verloren gaan'

'Als het allemaal doorgaat, moet de infrastructuur van Winsum wel meegroeien. Dat heeft best wel impact', zegt De Vink. 'Je moet er ook voor zorgen dat de binding met het centrum niet verloren gaat, als je voorzieningen zou verhuizen naar nieuwe wijken. Je moet er voor waken dat je een gemeenschap krijgt met verschillende kernen, waardoor sommige mensen misschien nooit meer in het centrum komen.'

Henk de Vink van Stichting Promotie Winsum (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Samengaan met verdubbeling van N33

Ook Jenz Verbogt van Marketing Stad Appingedam vindt dat het Noorden voorzichtig moet zijn met groei: 'Rust, ruimte en regelmaat is voor veel mensen hier belangrijk. Ik denk niet dat mensen zitten te wachten op forenzen die de regio platlopen.'

Als eigenaar van Paviljoen Overdiep juicht hij enige groei en een goede verbinding via en weg en spoor wel toe: 'Er valt economisch gezien veel uit te halen en dat is iets waar we over na moeten denken. Maar dat moet ook samengaan met bijvoorbeeld de verdubbeling van de N33.'

Het zou mooi zijn als de scholen weer groeien Maria Sanders van Dorpsbelangen Musselkanaal

Meer thuiswerken

Maria Sanders van Dorpsbelangen Musselkanaal ziet extra woningen wel zitten, zeker als de Nedersaksenlijn tussen Groningen en Emmen daarmee in beeld komt: 'We zijn er al jaren mee bezig om dat aan te kaarten. De afgelopen tijd zijn er zo'n veertig huizen verdwenen en we merken nu al leegloop van scholen. Het zou mooi zijn als die weer groeien.'

Sanders benadrukt dat er geen ruimte is voor vele honderden huizen extra, maar enkele tientallen erbij is prima. Er is volgens haar vooral behoefte aan bij starters, die door de coronacrisis er achter zijn gekomen dat ze niet zo dicht bij hun werk hoeven te wonen: 'Een goede verbinding zorgt er voor dat mensen drie dagen thuis kunnen werken en twee dagen op kantoor in Groningen of Assen. Dat is ideaal.'

'Eerst zien dan geloven'

Gedeputeerde Fleur Gräper zei bij de presentatie van de plannen wel dat 'het unieke karakter van Groningen wel behouden moet blijven'. Daar is De Vink het roerend mee eens. 'Voorbeelden van de kwaliteiten van Groningen zijn de rust en de ruimte en die moet je niet verliezen door het op te offeren aan mensen die in het Westen werken.'

Dat de plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, is bovendien nog lang niet zeker. 'Eerst zien, dan geloven', zegt De Vink. 'Maar het kan ook ineens best wel snel gaan.'

