Wie stak restauranthouder Kounatidis dood? De drie verdachten ontkennen

Tijdens de eerste zittingsdag, woensdag 14 april, gaven de verdachten geen opheldering over de fatale avond in augustus. Op de tweede dag, waarop hun advocaten aan het woord komen, kwam er ook geen antwoord op de belangrijkste vraag: wie bracht Lazaros Kounatidis de fatale steekwonden toe?

Is er sprake van persoonsverwisseling?

Volgens de drie advocaten die Alex van der V. (23), vader en zoon Robin (24) en Nico P. (51) bijstaan, zijn er vier scenario’s mogelijk. Een van de drie verdachten heeft het gedaan, of er is sprake van een persoonsverwisseling.

Als er sprake is van een persoonsverwisseling, zou een vriend, die in het huis van Robin was, het mogelijk gedaan kunnen hebben. Hij zou vanwege zijn uiterlijk verward kunnen worden met Van der V.

Acht jaar cel geëist

Het Openbaar Ministerie vindt dat ze alle drie schuldig zijn aan medeplegen en eist acht jaar cel. Volgens de officier van justitie heeft het drietal bewust en nauw samengewerkt aan de dood van Kounatidis. Daarom eist hij gelijke celstraffen.

Het drietal werd in augustus aangehouden na een vechtpartij in Hoogkerk voor de woning van Robin. Hij had ruzie gekregen met zijn voormalige vriendengroep, waar de zoon van Lazaros Kounatidis in zat.

De politie deed uitgebreid onderzoek na de steekpartij (Foto: De Vries Media)

Bedreigingen via WhatsApp

Via WhatsApp vlogen de dreigingen over en weer. Het slachtoffer werd midden in de nacht door zijn zoon gebeld met de vraag of hij wilde komen helpen in het dorp. Gewapend met een ploertendoder ging hij op de scooter naar het dorp.

Nico P. kreeg er eerst flink van langs: hij kreeg een klap met de ploertendoder. Drank zou een rol spelen bij deze vechtpartij: zowel het slachtoffer als verdachte Robin waren flink onder invloed van drank. Er wordt gevochten met messen, een ploertendoder en honkbalknuppels.

Kounatidis zakt uiteindelijk dodelijk gewond in elkaar: hij heeft sneden in de vingers, een gebroken neus, blauwe plekken en schedelschade door de knuppels.

Bloemen voor de deur van het Griekse restaurant (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Niemand heeft gezien wat er gebeurd is

Twee messteken in de rug zijn hem uiteindelijk fataal geworden. Niemand heeft gezien wat er gebeurd is. Getuigen leggen geen eenduidige verklaringen af, en de verdachten zeggen zelf niet gezien te hebben wie uiteindelijk het slachtoffer heeft doodgestoken.

De nabestaanden zijn kapot van verdriet. Zij zijn niet aanwezig bij de zitting, maar laten via hun advocaat weten dat het restaurant een fijne gastheer mist. ‘Ons leven is kapot, dankzij jullie’, zegt de advocaat namens de nabestaanden.

De rechtbank doet op 17 mei uitspraak.

