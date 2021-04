Groninger Landschap over bouwplannen: 'Willen noordelingen dit wel?

'Mijn eerste gevoel vanochtend was: 'Dit is niet goed', stelt directeur Marco Glastra van stichting Het Groninger Landschap. 'Willen wij dit wel, zoveel nieuwe woningen? Wanneer deze plannen doorgaan worden wij een soort overlap voor de Randstad. Is dit wel een ontwikkeling die noorderlingen zelf ook willen?'

Veel mensen wonen hier toch voor de rust en de ruimte. Blijft dat wel zo met deze plannen? Marco Glastra - Directeur Het Groninger Landschap

De vier provincies willen 220.000 woningen toestaan in ruil voor de aanleg van de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en een versnelling van het bestaande spoor via Zwolle en Assen naar Groningen. Volgens Glastra heeft dit een behoorlijke impact op de ruimte in onder meer onze provincie.

'Het Noorden zal echt gaan veranderen. Veel mensen wonen hier toch voor de rust en de ruimte. Blijft dat wel zo met deze plannen? Begrijp me goed, het is goed dat de regio economische vooruitgang wil boeken, maar dat moet niet ten koste gaan van de unieke waarden van Groningen. Die waarden zijn wat mij betreft de rust, de ruimte en de weidsheid op het Groninger platteland.'

De molen van Noorddijk (Foto: Stella Dekker Fotografie/Beeldbank Groningen)

Resultaat van twee jaar 'duwen'

VNO-NCW Noord en stichting Nedersaksenlijn zijn daarentegen zeer tevreden over de noordelijke inbreng voor het Deltaplan voor het Noorden. Zij zien de investering van 9,5 miljard in drie spoorlijnen in ruil voor grootschalige woningbouw graag tegemoet.

‘Ik denk dat het nu het allerbeste is dat het Noorden eendracht laat zien’, stelt directeur Ton Schroor van VNO NCW Noord. ‘Daar hebben we twee jaar op lopen duwen en we zien nu dat de provincies en gemeenten de handen ineen slaan, heel mooi.’

Koppeling met Lelylijn pluspunt

Schroor pleit met name voor het belang van de Lelylijn. Eerder zei hij nog dat het Noorden moet kiezen: of inzetten op de Lelylijn, of inzetten op bestaand spoor.

‘De grootste winst is nu dat er eendracht is in het noorden. De Lelylijn is ook echt een plus voor Nederland, terwijl investeringen in bestaand spoor en de Nedersaksenlijn vooral een regionaal effect hebben. Dat is heel goed, maar de plus is wel dankzij de koppeling met de Lelylijn.’

De Randstad is te druk, dit kan de regio echt een oppepper geven Bestuurslid Henk Kwak van stichting Nedersaksenlijn

Stichting Nedersaksenlijn is erg blij met het feit dat het doortrekken van de spoorlijn via Stadskanaal en Ter Apel naar Emmen en Enschede nu echt op de agenda staat.

‘Nou moet het kabinet dit ook meenemen’, zegt bestuurslid Henk Kwak van stichting Nedersaksenlijn. ‘Dit is heel belangrijk voor Stadskanaal en Westerwolde. De Randstad is te druk, dit kan de regio echt een oppepper geven.’ Kwak benadrukt wel dat de aanleg van de treinverbinding gepaard moet gaan met groei van werkgelegenheid. ‘Dit is een mooie gelegenheid om de industrie hier verder te ontwikkelen.’

Komt het kabinet over de brug?

De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland vragen om een investering van 9,5 miljard euro in ruil voor ruim 220.000 extra woningen. Schroor durft niet te zeggen of een nieuw kabinet deze investering ook wil plegen.

‘Het is een flink bedrag. Tegelijkertijd zagen we dat Jeroen Dijsselbloem als voorzitter van het Nationaal Groeifonds zich haast afvroeg waar het plan voor de Lelylijn blijft. Ik denk al met al dat het een mooi aanbod richting Nederland is. Wat ik heel goed vind aan het plan dat er een Bruto Regionaal Product is berekend. Dat laat zien dat het economische waarde heeft voor het hele land.'

