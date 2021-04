Jongens vallen shetlandpony lastig: 'Ze hebben een week om zich te melden' (update)

Daarop ziet ze hoe de jongens met een biertje in de hand aankomen en de pony proberen te vangen om erop te gaan zitten.

Pony is erg geschrokken

Henkie is flink geschrokken. 'Het gaat het niet heel goed met hem', vertelt Duson. 'Hij was altijd heel aanhankelijk en heel lief. Mijn dochtertje van anderhalf jaar kon hem zo pakken en poetsten. Maar als hij nu al een touw ziet, dan rent-ie weg. Ik kan deze pony nu niet meer op een normale manier pakken. Zelfs met brokjes is hij niet meer te lokken.'

Makkelijk slachtoffer

Op de beelden is duidelijk te zien hoe de groep op de Hoornsedijk de zwart-witte pony lastigvalt. 'De jongens zaten elkaar op te naaien. Ze hadden hem al vast. Ik dacht: waar ben je mee bezig? Wat gaat er in je hoofd om? Wat the fuck? Ik ben er sprakeloos van. En ik ben boos.'

'We gebruiken hem als dekhengstje. Hij stond even alleen in de wei omdat één van mijn merries een veulen moest krijgen. We dachten: dan kan-ie daar even rustig staan.'

'Iedereen weet: het is een makkelijk slachtoffer. Shetlanders zijn klein, die pakken we wel even. Als er een groot paard had gestaan, was het een ander verhaal geweest', aldus Duson.

Hartig woordje

Duson hoopt dat het niet zover hoeft te komen dat ze de beelden van de bewakingscamera aan de politie hoeft te geven. Maar met een simpel excuus is de kous ook niet af, zegt ze.

'Ik wil een hartig woord met die jongens spreken en ze bewust maken van wat ze hebben gedaan. Ik heb nog een kleine pony, die wil ik laten zien. Dan kunnen ze het verschil met Henkie zien. Ik wil dan zeggen: kijk eens wat jullie hebben gedaan?'

Eén week de tijd om zich te melden

'Alcohol is geen excuus, maar het heeft natuurlijk wel meegespeeld', denkt Duson. 'Zonder die biertjes, hadden ze het misschien niet gedaan.'

Ze geeft de jongens 'één - hooguit anderhalve - week' om zich bij haar te melden. 'Ze weten waar ik woon. Als ik naar de politie ga, dan hebben ze een proces verbaal aan de broek. En of ze daarop zitten te wachten...'

Jongens melden zich nog dezelfde dag

Duson meldt later op de avond dat de jongens zich naar aanleiding van de berichtgeving van RTV Noord hebben gemeld.

‘Ze stonden met een bos bloemen aan de deur. Ik was toevallig zelf niet thuis, maar een huisgenoot heeft mijn telefoonnummer gegeven. We spreken van de week nog een keer af om persoonlijk te praten en om hen eventueel een paar klusjes op stal te laten doen.'

'Ik vind het erg netjes dat ze zich hebben gemeld. Ze waren zeer onder de indruk en verdrietig, zeiden ze. Ze hadden er geen kwade bedoelingen mee. Ik ben blij dat ze hun verantwoording hebben genomen', aldus Duson.



Dit bericht is aangevuld met het het nieuws dat de jongens zich hebben gemeld bij Duson