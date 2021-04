Dwangsom tegen chemiebedrijf ESD is voorlopig van tafel

De rechtbank wil de uitspraak van de bodemprocedure afwachten, waarin antwoord komt op de vraag of het bedrijf wel of geen vergunning heeft voor de uitstoot van die vezel. Die uitspraak komt binnen enkele weken.

Geen acuut gevaar, oordeelt rechter

De provincie Groningen wilde het bedrijf een dwangsom opleggen van 250.000 tot maximaal 750.000 euro voor de uitstoot van de vezel. De zogenoemde SiC-vezel is volgens de Gezondheidsraad en de GGD mogelijk kankerverwekkend.

Uit onderzoek van TNO is gebleken dat de vezels ook buiten het bedrijf worden aangetroffen. Volgens de provincie heeft ESD daar geen vergunning voor. Het chemiebedrijf zegt dat de uitstoot onlosmakelijk met het productieproces is verbonden, waardoor het wél is vergund.

Volgens de rechter is er geen sprake van acuut gevaar, omdat de uitstoot onder de norm blijft. Een boete zal mogelijk sluiting van het bedrijf betekenen, waar zo'n honderd mensen werken. De rechter vindt de gevolgen voor het bedrijf te groot en wil daarom de andere zaak afwachten.

Ovens in de buitenlucht

ESD-SIC maakt siliciumcarbide, een harde steensoort dat onder meer in dieselroetfilters zit. Het wordt gemaakt door zand en petreoleumcokes te mengen en tot een hoge temperatuur te verhitten. Dat proces vindt plaats in ovens in de buitenlucht.

Wachten op belangrijke uitspraak

ESD laat weten blij te zijn met de uitspraak. 'De rechter heeft geoordeeld dat er geen spoedeisend belang is, omdat de uitstoot onder de indicatieve norm ligt en er dus geen gevaar voor de volksgezondheid is. We wachten de uitspraak van de meervoudige kamer af, die over drie tot vier weken wordt verwacht', laat een woordvoerder van het bedrijf weten.

De provincie Groningen laat weten kennis te hebben genomen van het besluit. 'We verwachten binnenkort een uitspraak in de bodemprocedure, die wachten we af.'

Einde van juridische strijd?

Als uit de bodemprocedure blijkt dat ESD geen nieuwe vergunning hoeft aan te vragen, lijkt de dwangsom definitief van tafel. Mocht de rechter bepalen dat er wel een vergunning voor nodig is, dan blijft de dwangsom staan en zal de juridische strijd tussen de provincie en het chemiebedrijf verder gaan.

