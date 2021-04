Groningen Airport Eelde ontvangt eerste elektrisch vliegtuig

Ze wilden er allemaal bij zijn, bij dit historische moment voor Groningen Airport Eelde. Voorzitter Leendert Klaassen van de Raad van Commissarissen meldde zich, evenals directeur Marieke Abbink van de New Energy Coalition, de organisatie die druk doende is de waterstofeconomie in Noord-Nederland op de kaart te zetten.

Nog niet vlekkeloos

Luchthavendirecteur Meiltje de Groot is dan ook opgetogen over de nieuwe ontwikkeling die elektrisch vliegen heet. 'De verwachting is dat er in 2026 binnen Europa met een toestel met negentien mensen kan worden gevlogen', zegt De Groot, die zelf gelooft in een duurzame toekomst van de noordelijke luchthaven.

Het bereik van elektrische vliegtuigen moet nog wel verbeterd worden. De tweezitter waar vliegschool E-Flight Academy mee is opgestegen, moet op het vliegveld van Hoogeveen nog even opladen. Dat gaat niet helemaal vlekkeloos, want bij het plaatsen van de stekker vliegen er direct een paar stoppen uit.

Voorzitter Leendert Klaassen van de Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde en directeur Marieke Abbink van de New Energy Coalition (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Eenmaal geland op Groningen Airport Eelde gaat ook hier het opladen niet direct van een leien dakje. Het stopcontact waar het vliegtuigje geparkeerd staat, kan de stekker met 32 ampère niet herbergen.

KLM Flight Academy ook elektrisch?

De mensen op Eelde maken zich hier niet druk over: het zijn de aanloopproblemen die altijd kunnen opduiken wanneer je een nieuwe ontwikkeling toelaat. De Groot is juist blij dat de vliegschool op Teuge het elektrisch vliegen omarmt. Voor Groningen Airport Eelde kan dit betekenen dat de KLM Flight Academy op termijn ook op elektrisch vliegen overstapt. 'Die zien het zeker zitten en de verwachting is dat zij over vijf jaar elektrische vliegtuigen hebben.'

Ineke van der Hee van het ministerie van Infrastructuur is ook een kijkje komen nemen. 'Zij is programmadirecteur Duurzame Luchtvaarttafel. Het valt toevallig zo samen, maar het is heel mooi dat zij nog een rondje kan vliegen in het toestel', zegt De Groot.

'Het is de toekomst'

Matthijs Collard van vliegschool E-Flight Academy is blij dat Groningen Airport Eelde open staat voor deze nieuwe ontwikkelingen. 'Het is in het begin even wennen, bij het opstijgen heb je direct volledige power. Je hoort nog wel de propeller en de luchtweerstand. Het is even wennen dat-ie geen geluid maakt. Maar hij hoeft niet warm te draaien, je kunt meteen beginnen. Ik geloof in deze technologie, het is de toekomst.'



