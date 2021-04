Droom van nieuw hockeyveld spat uiteen: ‘Wij zijn genaaid’

De club wint dit bordje in plaats van een echt roze hockeyveld (Foto: RTV Noord)

‘And the winner is ... Hockey Club Winschoten!’ Er werd druk heen en weer geappt en de hockeyers kregen al een felicitatie van de wethouder. De club zou namelijk een splinternieuw roze hockeyveld gewonnen hebben.

Maar wat blijkt? Het bedrijf Hockeywerkt heeft er een marketingstunt van gemaakt. HCW krijgt helemaal geen nieuw veld. ‘We staan een beetje voor gek’, laat HCW-voorzitter Jeroen van der Ziel weten.

Nieuw hockeyveld

De hockeyers van HCW zijn toe aan een nieuw veld. Het huidige veld ligt er al dertig jaar en is toe aan vervanging. Als het nat is blijft het water staan en bij een beetje kou is het al te glad om te spelen. Maar er kon weer gedroomd worden. Hockeywerkt, een bedrijf dat hockeytrainingen organiseert, loofde een nieuw veld uit voor de club die de meeste stemmen binnenhaalt.

De spelers en het bestuur droomden al van een nieuw veld. Zij wisten het voor elkaar te krijgen dat er massaal gestemd is op de club uit Winschoten. Zelfs zoveel, dat zij de prijs hebben gewonnen. Maar Hockeywerkt denkt daar anders over.

Vervelend hè, dat het niet is wat je verwacht of gehoopt had? Presentator van Hockeywerkt

Op haar Facebook maakte het bedrijf maandagavond bekend dat HCW heeft gewonnen. In dat filmpje lijken zij hun eigen marketingstunt wel te waarderen. ‘Vervelend hè, dat het niet is wat je verwacht of gehoopt had?’, zegt de presentator. Het bedrijf wilde aandacht vragen voor de breedtesport in Nederland. Maar die stunt gaat ten koste van HCW.

‘Enorm teleurstellend’

Van der Ziel baalt behoorlijk: ‘Wij voelen ons echt genaaid. Er is constant gezegd dat wij kans maakten op een roze hockeyveld. Dit is wel onze angst geweest. Ik heb zelfs nog een keer naar Hockeywerkt gemaild met de vraag of het allemaal wel klopt, maar daar heb ik geen antwoord op gekregen.’

Wij hoopten hier zó op. Dat veld is voor ons ontzettend belangrijk Jeroen van der Ziel - Voorzitter van HCW

Toch was de vreugde maandag groot, maar van korte duur. De club krijgt namelijk helemaal geen nieuw veld, maar kleine roze bordjes waarop coaches hun tactieken kunnen uitleggen. ‘De teleurstelling is echt enorm’, vertelt Van der Ziel. ‘Wij hoopten hier zó op. Dat veld is voor ons ontzettend belangrijk. Ja, zeg maar gerust dat wij zijn genaaid.’

RTV Noord heeft geen contact kunnen leggen met HockeyWerkt. Dat bedrijf is op maandagavond gesloten.

De bekendmaking van de 'prijs' door HockeyWerkt is hier te zien:

De winnaar van het Hockeywerkt roze hockeyveld is bekend! Bekijk de hele video en kom er achter wie de winnaar is. Het... Posted by Hockeywerkt on Monday, April 19, 2021

Intussen zijn er al diverse mensen die op social media hun afkeuring van de 'stunt' niet onder stoelen of banken schuiven:

