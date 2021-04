Medewerkers Teijin Aramid leggen werk opnieuw neer (update)

Daarom roept de bond de medewerkers opnieuw op tot stakingen of stiptheidsacties. Vorige week woensdag hielden medewerkers in twee opeenvolgende ploegen al een 12-uursactie om de directie te waarschuwen. Op de fabriek in Delfzijl werd bovendien tijdens een onderhoudsstop, waarbij medewerkers vaak extra taken uitvoeren en overwerken, alleen volgens het boekje gewerkt.

Bredere staking

Bij de actie die dinsdag om 14.00 uur begint, leggen behalve productiemedewerkers ook werknemers van andere afdelingen het werk neer, zoals de logistieke medewerkers en het kantoorpersoneel, aldus FNV.

In Delfzijl worden vanwege de onderhoudstop die daar tot komende zomer gaande is, opnieuw alleen stiptheidsacties uitgevoerd. 'De werknemers daar hebben te maken met misschien wel achthonderd extra mensen die het groot onderhoud doen. Het is niet goed mogelijk om daar het werk helemaal neer te leggen', zegt Janwillem Compaijen, vakbondsbestuurder bij FNV Procesindustrie. 'Maar stiptheidsacties geven ook al wel resultaat.'

Eindbod afgewezen

Het conflict draait om het loonbod van Teijin. Het Japanse concern bood 6,25 procent erbij per 1 april 2021 voor een driejarige cao. De vakbond eist 5 procent loonstijging voor alle drie de jaren. 'Onze leden willen een reële koopkrachtverbetering bovenop de inflatie. Teijin kan dat ook met gemak betalen. Ondanks corona boeken meer dan 125 miljoen euro winst', stelt Compaijen.

De honderden FNV-leden binnen Teijin hebben het eindbod van de directie verworpen. Bij collega-vakbond CNV is niet gestemd, maar CNV-leden die mee willen doen met de acties krijgen daarvoor van hun bond wel een solidariteitsvergoeding.

