Trash That Podcast: de muzikale memoires van Peter ‘Mister Vera’ Weening

Kurt Cobain die via Weening Courtney Love ten huwelijk probeert te vragen. Nick Cave die voorzichtig informeert naar drugs of de bassiste van The Gun Club die zich arm koopt aan fel groen-roze merchandise van Doe Maar op de Groninger warenmarkt.

Het zijn anekdotes die langskomen in de podcast die Weening onlangs samen met Mark van der Ploeg (ook bekend als Mark Lada van de Groninger band traumahelicopter) is gestart. In de Trash That Podcast, zoals-ie is genoemd, blikt Weening terug op zijn veertig jaar als programmeur van Vera.

Top 40

Uitgangspunt van de podcastserie is Trash That Beat, Vera’s eigen hitlijst. Weening begon die lijst in 1983. ‘Het was een soort marketingtrucje waarmee ik minder bekende bands naar voren schoof,’ vertelt Weening in de podcaststudio annex kantoor in Vera.

Samen met Lada bereidt hij de vijfde aflevering voor. ‘Ik ben opgegroeid met de Top 40 van Veronica en het leek me een aardige manier om mensen kennis te laten maken met goeie muziek.’ Veel van de bands die de lijst haalden speelden vroeg of laat in Vera. ‘Door die lijst als leidraad voor de podcast te gebruiken zie je automatisch de ontwikkelingen in de muziek.’

Muzikale geschiedenis van Vera

‘Het idee was om met Peter goeie muziek te draaien en te luisteren naar de verhalen waar hij vol mee zit,’ vertelt Mark Lada. ‘We zitten met de podcast nu in de jaren 80 toen er heel veel goeie muziek in Vera is langsgekomen. Allemaal nog voor ik geboren was. Maar het is een feest om te luisteren naar de verhalen en de bijbehorende muziek. Het is de geschiedenis van Vera en van de gitaarmuziek.’

Logo van de Trash That Podcast (Foto: Ontwerp: Willem Kolvoort)

Zelf stond Lada ook meerdere keren op het podium van Vera. Onder meer met het punkrocktrio traumahelicopter.

Memoires, maar dan als luisterboek

Tijdens het gesprek in de geïmproviseerde podcaststudio probeert Weening met een theelepeltje het klepje van een cassetterecorder open te wrikken. ‘Ik heb hier een hele stapel tapes liggen,’ verduidelijkt hij. ‘Daar gaan we nu ook uit putten, af en toe een live-opname uit de jaren 80.’

De podcast-afleveringen vormen uiteindelijk de memoires van de Vera-programmeur. ‘Dat kan je wel zo zien en zo hoef ik geen boek te schrijven. Dit wordt een luisterboek,’ lacht Weening.

Inmiddels staan er vier afleveringen van Trash That Podcast online. De vijfde verschijnt dinsdag. Hoelang de serie blijft lopen is nog onduidelijk. Vera’s hitlijst verscheen voor het laatst in 2013.



