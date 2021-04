'Cupkoorts' grijpt net naast titel van beste voetbalboek van Nederland

Cupkoorst gaat over hoe FC-supporters de bekerfinale van 2015 tegen PEC Zwolle in de Kuip beleven.

In het stadion van Go Ahead Eagles, de Adelaarshorst, vond maandagavond de prijsuitreiking plaats. Er werden meer dan 10.000 stemmen uitgebracht. Het boek 'Even Serieus', een biografie over oud BV Veendam-speler Sjaak Polak, mag zich uiteindelijk het beste voetbalboek noemen.

Waardering

Het platform Staantribune organiseert jaarlijks de verkiezing van het beste voetbalboek. Ondanks dat Visscher niet heeft gewonnen was hij trots op zijn nominatie. Eerder verscheen zijn boek al op de longlist en nu zat hij dus ook bij de laatste drie.

'Ik ben wel vereerd', zegt Visscher. 'Supporters hebben op mijn boek gestemd. Dat vind ik mooi omdat mijn boek ook ging over de beleving van supporters bij de bekerfinale. Ik heb de waardering gekregen van de lezers en niet van een jury, dat is te gek.'

Eerbetoon aan supporterscultuur

'Cupkoorts is een boek wat ik ook echt voor de supporters heb gemaakt. Het gaat niet over de voetballers van die dag, maar het is echt een eerbetoon aan de supporters. Het gaat over supportersbeleving en cultuur. Ik had het natuurlijk te gek gevonden om deze prijs te pakken, maar ik was al heel trots op mijn nominatie', zegt Visscher.

Over twee weken is het precies zes jaar geleden dat FC Groningen de enige prijs in de clubhistorie wist te pakken.