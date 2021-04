VNO-NCW enthousiast over Deltaplan: 'Niet zeuren, maar aan de slag'

In het kort betekent het Deltaplan dat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland 220.000 woningen laten bouwen in ruil voor de aanleg van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. In Groningen betekent dat 50.000 nieuwbouwwoningen extra, bovenop de al geplande 100.000. Voor een deel zal dat moeten gebeuren binnen de bestaande steden en dorpen, maar ook daarbuiten.

'School kan hierdoor deuren openhouden'

Het Deltaplan is goed voor de economie in het stedelijke netwerk in het Noorden, maar ook voor de kleinere plaatsen en dorpen als je daar ook gaat bouwen, zegt Schroor tegen RTV Drenthe. 'Het is belangrijk dat ook in de kleine kernen nieuwbouw komt. Dat is namelijk hartstikke goed voor de middenstand, scholen en sportverenigingen.'

'Maar je moet wel heel goed nadenken over waar je wat doet. Maar als je het goed doet, is het ontzettend belangrijk voor de economie. Honderd woningen in een kleine kern kan betekenen dat een school of een middenstander z'n deuren net open kan houden', aldus de directeur van VNO-NCW Noord.

Grootste effect met Lelylijn

'Het grootste effect bereik je met de Lelylijn. Een nieuwe lijn door een nieuw gebied, daardoor ontstaan nieuwe economische kansen. Als dit Deltaplan door Den Haag geaccepteerd wordt zou ik zeggen: niet zeuren en aan de slag.'



Lees ook:

- Oppositie in Provinciale Staten agendeert debat over Deltaplan Lelylijn