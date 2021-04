Stadskanaal worstelt met het Spoordok

Het schiereilandje Spoordok in Musselkanaal (Foto: Altjo Wubbema/Groningen in Beeld)

Stadskanaal permitteert zich een tariefsverlaging omdat een eerdere tariefsverhoging heeft geleid tot minder toeristen met een camper of een boot. Die tariefsverhoging in 2018 was gedwongen, omdat campinghoudster Brigitte Diedel bij zowel de rechtbank als de Autoriteit Consument en Markt succesvol aantoonde dat Stadskanaal gebruik maakte van niet-marktconforme tarieven, waardoor zij minder toeristen kon ontvangen en dus minder inkomsten had.

Onderzoek: Spoordok is duurder

Maar Stadskanaal heeft na onderzoek toch gemeend de tarieven voor 2021 te kunnen verlagen. Uit een marktonderzoek blijkt dat de gedwongen tariefsverhoging van 2018 geleid heeft tot een halvering van het aantal toeristen dat gebruik maakt van het Spoordok. Daardoor leidt de sta- en ligplaats voor campers en boten verlies.

Het marktonderzoek heeft aangetoond dat het Spoordok duurder is dan andere plaatsen voor campers en boten. Stadskanaal ziet daarom ruimte de tarieven te verlagen, binnen de ruimte die de uitspraak van de Autoriteit Consument en Markt biedt.

'Gemeente niet op stoel ondernemer'

Oppositiepartijen GemeenteBelangen, D66 en Lokaal Betrokken vragen zich af of Stadskanaal nog wel zelf de camperplaats moet exploiteren. ‘Is het gezien de voorgeschiedenis niet beter om Spoordok op een afstand te zetten en een marktpartij vragen om de exploitatie op zich te nemen?’, vraagt Erik Bieze (GemeenteBelangen) zich af.

Jur Mellies is eenzelfde mening toegedaan. ‘De gemeente moet niet op de stoel van een ondernemer gaan zitten’, zegt het Lokaal Betrokken-raadslid.

'Belangrijke rol voor toerisme'

Wethouder Goedhart Borgesius ziet daar weinig brood in. Door het marktonderzoek verwacht hij dat deze tariefsverlaging wel kan en dat campinghoudster Diedel niet opnieuw met succes een verhoging kan afdwingen. ‘Onze juristen hebben dit uitvoerig onderzocht. Daarnaast hebben we gezien de regionale toerismevisie in Oost-Groningen plannen met het Spoordok. Deze unieke plek, dit schiereilandje, kan een belangrijke rol in het toerisme gaan spelen.’

De juridisch adviseur van Diedel heeft echter in Dagblad van het Noorden aangekondigd opnieuw stappen te ondernemen tegen de gemeente, wanneer de tariefsverlaging doorgaat. Borgesius ziet dit met vertrouwen tegemoet.



