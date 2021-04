Lopend Vuur: In het broedseizoen moeten katten 's nachts binnen gehouden worden

Het voorjaar is aangebroken en die tijd brengt nieuw leven. Veel vogels en andere dieren zijn aan het broeden. Volgens de Bond van Friese Vogelwachten, BFVW, worden veel van de jonge kuikens gestoord.

De BFVW is de campagne 'Kuikens in het land, poes in de mand' gestart, waarbij gehoopt wordt dat kattenbezitters hun dieren 's nachts binnenhouden.

In Editie NL op RTL4 zegt een woordvoerder Titus Sijmonsma van de BFVW dat er in Nederland veel meer katten zijn dan de natuur aankan. Volgens Sijmonsma is de huiskat technisch gezien een exoot. 'En een exoot hoort niet in de natuur'.

De bond wil met de nieuwe campagne voorkomen dat de kuikentjes kattenvoer worden. Dat gebeurt voornamelijk in de nacht. 'Want dan blijven de kuikens in het nest. Overdag ziet de vogel de katten nog aankomen.'

