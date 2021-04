Rondje Groningen is dol op het uitpakken van cadeautjes

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

Let op: vanwege een bug laden tweets niet als je Rondje Groningen bekijkt via de app op je iPhone. Via onze mobiele site laden de tweets wel.

1) Re(e)ddingsactie

Dit reetje trof het met behulpzame voorbijgangers. Hulde!

2) Hoog bezoek

Letterlijk, want deze jagers kwamen vanmorgen over. Het blijft een spectaculair gezicht.

3) Zunnebril

De Groningse producer Jeroen Russchen bracht deze week het nummer 'Zunnebril' uit. Het nummer werd gemaakt met Rik Baptist van Wat Aans. Laatstgenoemde waagt zich met autotune aan het nummer.

Maar er is altijd iemand baas boven baas. En dat is deze keer de maker van de alternatieve clip.

4) Een bijzondere dag

Want op deze dag 150 jaar geleden schreef Aletta Jacobs zich in bij de universiteit. En dat document is bewaard gebleven.

5) Pakjesdagen

Gisteren werd het stadhuis 'uitgepakt'. Vandaag is het de beurt aan het Market Hotel aan de oostzijde van de Grote Markt. Het hotel opent 1 mei de deuren.

Het Westcord Market Hotel aan de Grote Markt (Foto: 112 Groningen/Martin Nuver)

6) Nog een reetje

Deze keer niet bij een treinstation, maar gewoon in hartje Stad.

7) Bijzondere gast

Want als we Jan Beekman mogen geloven, is deze Kaukasische voorjaarszonnebloem zeldzaam. Gelukkig kiest-ie onze provincie uit om zich toch eens te laten zien.

8) Grunnegers, waar zijn jullie?

Tot slot nog even een antwoord op deze jongeman, want wij Groningers zitten toch zeker wel op Twitter?

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur.