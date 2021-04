Enquête over coronamaatregelen: ‘Ik wil weer knuffelen’

Niet meer dan één bezoeker mogen ontvangen thuis; dat is het zwaarst om vol te houden. Dat vinden Groningers die onze enquête ‘omgaan met coronamaatregelen’ invulden. Zoals Jitske de Vries uit Grootegast het stelt: 'Het sociale leven is helemaal al beperkt en ik laat me niet verder inperken.'

Ruim 4300 mensen reageerden op de vragenlijst, meer dan zestig procent daarvan noemde de bezoekersbeperking als moeilijkste maatregel.

Uitzondering voor familie

De helft van de invullers houdt zich ook niet altijd aan de maatregel, waarvan het merendeel niet of nauwelijks. Veel mensen die het dringende advies van de bezoekbeperking terzijde schuiven, doen dat om familie te zien.

Tineke Bijsterveld uit Middelstum is erg strikt, maar gaat wel samen met haar man op bezoek bij hun dochter, die net haar tweede kindje heeft gekregen. ‘Het is ook zo’n domme regeling. Onze dochter mag wel met haar twee kinderen bij ons komen en wij naar hun. We gaan gewoon met z’n tweeën en ik denk dat alle opa’s en oma’s dat doen.’ Ook Anne-Margreet ten Berge uit Groningen vertelt dat ze haar kinderen wel tegelijk laat komen. ‘We zijn allemaal voorzichtig en ik ben alleenstaand.’

Niet iedereen vindt de regel zo logisch en dus houden ze zich er niet aan. Ciska Kuiper uit Sappemeer: ‘Omdat het belachelijk is dat de alleenstaande beste vriendin van mijn overleden moeder wel naar ons mag en wij samen als gezin niet naar haar.’

Te zwaar om vol te houden of lak aan

Als iets blijkt uit de reacties is het dat iedereen zijn eigen afwegingen maakt, die heel verschillend uitpakken. Albert Hildering uit Grijpskerk vindt de bezoekersbeperking ‘zeker in combinatie met de avondklok een veel te grote inbreuk op mijn privéleven. Dat offer vind ik te groot, aangezien je juist elkaar nodig hebt om deze tijd niet te vereenzamen.’ Ook Joost Bos uit Groningen houdt zich er niet aan: ‘Ik zit midden in mijn studententijd en ik doe gewoon. Daarnaast heb ik nauwelijks tot geen contact met kwetsbare personen en voornamelijk medestudenten.’

Camilla van der Burgt heeft helemaal geen boodschap aan alle maatregelen en ontvangt dus ook gewoon bezoek. ‘Omdat ik de huur betaal en niet het kabinet. Ik betaal, dus ik bepaal.’ Kor Vriesema uit Winschoten: 'Het virus mag dan ernstig wezen, maar die maatregelen slaan veel te ver door.’

‘Nog even volhouden’

De andere helft van de invullers houdt zich wel aan de maatregel. Die hoor je nou eenmaal te volgen, vindt bijvoorbeeld Corry Kramer uit Stadskanaal. ‘We horen te luisteren naar de overheid. Op deze manier kunnen we het virus helpen indammen.’ Hans Klein Kranenbarg uit Delfzijl zegt: ‘Ik wil niets oplopen en ook een ander niet besmetten.’ ’

De twee maatregelen die het makkelijkst te controleren zijn, worden ook het meest nageleefd, zo blijkt uit de reacties. Bij zowel de avondklok als het mondkapje zegt een groot deel de regels altijd te volgen.

Duurt het te lang?

Voor de één valt het allemaal zwaarder dan voor de ander om vol te houden. Ruim een derde vindt het niet moeilijker worden naarmate het langer duurt; bijna de helft vindt dat wel. Iedereen heeft daar zijn eigen redenen voor. Jeanette Drok uit Stadskanaal: ‘De rek uit mijn verdraagzaamheid en eenzaamheid is eruit.’ Evert Kopmeiners uit Groningen vindt vooral dat alle maatregelen weinig zin hebben. ‘Omdat het virus toch blijft muteren!’ Jitkse de Vries uit Grootegast vindt het moeilijk, ‘omdat het na een jaar niets heeft opgeleverd.’

Yvonne Visser uit Appingedam verwoordt het simpel, maar duidelijk: ‘Ik ben het gewoon hartstikke zat, ik wil mijn oude leven weer oppakken, net als iedereen.’

Toch zijn er ook genoeg Groningers die er zonder veel problemen mee omgaan. Betsy Bos uit Hellum is er aan gewend geraakt. ‘Het kost mij mij minder moeite omdat de regels al een soort van automatisme zijn geworden.’

Maatregelen? Niks mee te maken!

Van de invullers vindt een klein deel dat ze zich niet aan de maatregelen hoeven te houden. Op de stelling ‘de maatregelen zijn kwalijker dan het virus’ reageert een kwart instemmend, zoals Winifred van Bergen uit Bedum: 'Er gaat zoveel stuk gaat vanwege de maatregels. De economie gaat op zijn kant en dat nog lang nasleep hebben. Plus hoeveel mensen mentaal hieraan onderdoor gaan. De rekening die we betalen is te hoog.’

Detmar uit Groningen: ‘De schade van de maatregelen is groter dan het virus ooit zou kunnen aanrichten. De maatschappij gaat eeuwig spijt krijgen van deze rigoureuze maatregelen. Daarnaast is er volstrekt geen perspectief op terugkeer naar volledig normaal.’

Zo’n driekwart van de invullers vindt wel dat hij zich aan de maatregelen moet houden. Jeannette Drok doet dat uit ‘sociaal verantwoordelijkheidsgevoel’. ‘Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat ik iemand besmet en die zou vervolgens ernstig ziek worden of overlijden. Moet er niet aan denken.’

Prik nemen de meesten wel

Vaccineren is voor bijna tachtig procent geen vraag meer; dat gaat gebeuren. Of jullie vervolgens de teugels ook laten vieren, vroegen we. Zo’n veertig procent is dat wel van plan, zestig procent niet. Veel invullers schrijven dat daarvoor eerst een groot deel van de samenleving ingeënt moet zijn. Het laat zich raden welke maatregel dan bij velen het eerst over boord gaat: de bezoekersbeperking.

Tineke Bijsterveld: ‘Ik wil graag samen weer naar de kinderen kunnen, zonder dat ik mij daar schuldig over voel.’

