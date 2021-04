Verhaal van de Pudding Polakken op schrift: 'Mussert stond in onze voorkamer'

'Hier woonden de Pudding Polakken', zegt schrijver Ron van Hasselt. Je had in Groningen de 'natte Polakken', die waren van de Ranjafabriek C.J.P., en je had de 'droge Polakken' van de puddingpoederfabriek A.J.P.

Van Hasselt groeide op in dit huis

Deze Pudding Polakken woonden aan de Praediniussingel 15. Ron van Hasselt schreef al meerdere boeken over Joods Groningen en zijn Joodse familie, en zette voor de serie Joodse Huizen het verhaal van de familie Polak en de Praediniussingel 15 op papier. Een bijzonder verhaal, omdat Van Hasselt als kind, na de oorlog, zelf ook in het huis woonde.

Ron van Hasselt (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

'Ik ben van 1947', zegt van Hasselt. 'Twee jaar na mijn geboorte gingen we in dit huis wonen. Ik wist niets van de geschiedenis en de naam Polak zei me niets. Maar het was ook wel duidelijk dat je daar niet al te veel over moest vragen, want dat ging over de oorlog en over de oorlog werd niet gesproken... Ik speelde soms letterlijk met mijn vriendjes op de puinhopen van de verwoeste stad, maar pas veel later heb ik de geschiedenis van het huis en zijn bewoners uitgezocht.'

Het Handelsblad van 30 december 1940 (Foto: )

Ik heb nog een foto van Anton Mussert in onze voorkamer Ron van Hasselt

De familie Polak werd in 1942 door de Duitsers gedwongen om hun huis te verkopen, waarna de vrouwenafdeling van de NSB erin trok.

Van Hasselt: 'Ik heb nog een foto waarop Anton Mussert in 'onze voorkamer' staat, want hij bracht er op 30 december 1942 een bezoek. Het was toen een NSVO-huis, een soort huishoudschool op Nationaal Socialistische basis, waar vrouwen en meisjes leerden zorgen voor baby's en kinderen, en waar ze leerden koken en huishouden.'

De Blijhamsterweg 9 Winschoten

in totaal staan er 25 portretten van huizen en hun bewoners in deel 7 van Joodse Huizen. Behalve het verhaal van de Praediniussingel staat er nog een Gronings verhaal in het boek . Dat is geschreven door Ronald van Gelder over de Blijhamsterweg 9 in Winschoten.

Dat hui staat tegenwoordig bekend als 'Pension Jager', maar werd gebouwd in 1906 voor Jakob Pinto, die er een veehandel en stierenfokkerij had. Van Gelder laat zijn zoon Eliazar een 'Voor je-weet-maar-nooit-wat-er-kan-gebeuren' brief schrijven aan zijn kleinkinderen, waarin hij zijn familiegeschiedenis vertelt. Eliazar Pinto werd op 26 maart 1943 in Sobibor vermoord.

Vermoord in Auschwitz

Eduard Polak, de grote man achter de puddingfabriek overleed al in 1932. Zijn weduwe, Helena, woonde met de kinderen Koen, Abraham, Benno en Bertha in het huis aan de Praediniussingel. Zoon Koen werd Rabbijn en vertrok via Palestina naar Amerika en overleefde zo de oorlog.

De rest van de familie, weduwe Helena en haar kinderen die inmiddels getrouwd waren en ook weer kinderen hadden, zijn op 9 februari 1943 in Westerbork op de trein naar Auschwitz gezet en bij aankomst - drie dagen later op 12 februari - direct vergast. Samen met onder anderen Simon van Hasselt, oom van de schrijver Ron van Hasselt.

Joodse Huizen 7 verscheen deze week bij uitgeverij Amphora Books in Amsterdam.