Eigenaar Hockeywerkt in tranen over roze hockeyveld: ‘Ik heb zo veel spijt’

Toen maandagavond puntje bij paaltje kwam, bleek het te gaan om een marketingstunt. Hockey Club Winschoten was blij gemaakt met een dode mus. ‘Wij voelen ons genaaid’, liet voorzitter Jeroen van der Ziel direct al weten.

Het is gewoon zo ontzettend fout gegaan Eigenaar Jeroen Lambooij van Hockeywerkt

‘Zo veel spijt’

Lambooij belt dinsdagochtend terug om uitleg te geven over de hele actie. ‘Mag ik je Facetimen?’, is de vraag. ‘Ik wil dat je ziet dat ik iemand ben die gewoon normaal is en geen mensen wil oplichten. Dit is nooit mijn intentie geweest.’

Tijdens het videobellen rollen de tranen over zijn wangen. ‘Deze actie .. ik weet het niet. Het is gewoon zo ontzettend fout gegaan. Ik snap de woede bij de mensen. Zij voelen zich genaaid en dat is mijn schuld. Ik heb nooit stilgestaan bij de mogelijke gevolgen.’

Een collega van Lambooij liet dinsdagochtend al weten dat ‘niemand vannacht een oog dicht heeft gedaan na alle commotie die maandagavond is ontstaan.’

‘Genaaid’

Maar voor medelijden kopen ze niks bij HCW. Die club voelt zich voor gek gezet. HCW heeft op dit moment een veld dat dertig jaar oud is en waar nog amper op te spelen valt. Geld bij de gemeente om het veld te vervangen is er niet. Alle hoop was daarom gericht op deze winactie.

De leden wisten het voor elkaar te krijgen dat er massaal op de club gestemd is. Zelfs zo veel, dat de prijs naar Winschoten zou gaan. Dolblij waren zij dan ook toen bleek dat zij ‘een roze hockeyveld’ gewonnen hadden. Maar vijf minuten later kwam de aap uit de mouw. Het ging niet om een roze hockeyveld, maar roze bordjes waarop coaches hun tactiek kunnen uitleggen.

Het deed gewoon pijn om te zien toen bleek dat ze voor gek zijn gehouden Mark van Esveld, vader van een van de spelers van hockeyclub HCW

Doneren

Ondertussen is ondernemer Mark van Esveld een doneeractie gestart. Zijn 19-jarige dochter speelt bij HCW. ‘Ik heb gezien hoe druk zij en alle andere leden zijn geweest om dit voor elkaar te krijgen. Die kinderen hebben zo hun best gedaan en waren zo blij toen bleek dat ze gewonnen hadden. Het deed gewoon pijn om te zien toen bleek dat ze voor gek zijn gehouden.'

Van Esveld hoopt dat een bedrag van 300.000 euro wordt opgehaald, want zo veel kost een nieuw veld. Oldambtster burgemeester Cora-Yfke Sikkema verwacht dat Hockeywerkt ‘een royale bijdrage levert’.

Ik wil naar de club toe om face-to-face mijn excuses aan te bieden Eigenaar Jeroen Lambooij van Hockeywerkt

Geen financiële compensatie

Onmogelijk, zegt Lambooij. ‘Ik kan dit niet goedmaken. En dat vind ik echt pijnlijk. Wij hebben geen 300.000 euro liggen om alsnog een nieuw veld te geven, 1000 euro is al moeilijk. Ik wil naar de club toe om face-to-face mijn excuses aan te bieden. Ik wil geen medelijden van de leden en ik begrijp dat ze aan mijn excuus geen behoefte hebben. Maar dit, nee dit is echt nooit mijn intentie geweest. Ik vind het echt erg dat mensen zo verdrietig en boos zijn.'

