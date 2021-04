Aardbevingsnieuws maart 2021: NAM niet vervolgd en datalekken bij het IMG

Wel of geen schadevergoeding?

De Technische Universiteit in Delft en onderzoeksinstituut TNO zorgen voor een nieuw hoofdstuk in de discussie over bevingsschade door bodemdaling. In 2019 werd geadviseerd schade door bodemdaling aan de rand van het aardbevingsgebied te vergoeden. De TU en TNO stellen in het recente onderzoek echter dat bodemdaling geen schade kan veroorzaken.

Wat deze uitkomst betekent voor de afhandeling van 1250 schades die nu even 'on hold' staan in dit gebied is onduidelijk. Eerder kregen 750 mensen met vergelijkbare schade wel een vergoeding. 'We willen niet over één nacht ijs gaan’, aldus een woordvoerder van het Instituut Mijnbouwschade Groningen, dat gaat over de afhandeling. Naar verwachting is er komende zomer duidelijkheid.

OM oordeelt over handelen NAM

'De NAM bracht geen levens in gevaar.' Dat concludeert het openbaar ministerie na jarenlang onderzoek. De Groninger Bodem Beweging en een paar individuen klaagden de NAM aan vanwege 'opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen'. Het OM stelt dat er 'sprake is van aanzienlijke schade aan woningen als gevolg van de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen', maar dat deze schade in geen enkel geval 'concreet gevaar voor het leven van bewoners' is ontstaan.

De Groninger Bodem Beweging noemt het oordeel van het OM 'onbegrijpelijk'. Voorzitter Jelle van der Knoop: 'Ik begrijp er helemaal niets van, het is complete kolder. Er worden duizenden huizen versterk in het gebied. Waarom? Omdat er sprake is van levensgevaar. Of wat dacht je van de acuut onveilige situaties?'

Bevingsgedupeerde Trudy Aleven uit Leermens is 'gechoqueerd en teleurgesteld', na de conclusie van het OM. Zij is een van de zeven individuen die de NAM aanklaagde. ‘Toen ik dit hoorde dacht ik als eerste: wat willen ze dan nog meer voor bewijs hebben? Hoeveel ellende moet een mens doormaken?' Gerard Spong, advocaat van de aanklagers noemt de argumentatie van het OM 'klinkklare onzin'.

Datalekken bij het IMG

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen haalt tijdelijk tienduizenden documenten, waaronder schadedossiers, offline na een datalek. Het lek kwam aan het licht toen een Groninger met een schadedossier plotseling online inzage kreeg in het document van iemand anders.

Het was niet de eerste keer dat het IMG een datalek had. Een paar weken eerder maakten hackers 19.000 namen en adressen van personen met bevingsschade buit.

Beide lekken zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Actie bij de NAM

Maart was uiteraard ook de maand van de Tweede Kamerverkiezingen. PvdA'er Julian Bushoff voert in de aanloop naar de verkiezingsdag actie tegen de klimaatproblemen bij de NAM-locatie in Kiel-Windeweer. Hij klimt daar over het hek en toont een spandoek met de tekst 'Rekening van de klimaatcrisis'. De NAM besluit geen aangifte te doen tegen Bushoff, die overigens een plek in de Tweede Kamer aan zijn neus voorbij zag gaan.

De verkiezingsuitslag betekent dat de Tweede Kamer vijf Groningse Kamerleden krijgt. De parlementaire enquêtecommissie die onderzoekt doet naar de gaswinning in onze provincie valt uit elkaar. Vier van de negen leden worden niet herkozen. Het is nog onduidelijk wanneer de commissie weer compleet is.

Ander aardbevingsnieuws:

- Roman wil naar de Filmacademie met korte film over aardbevingen (3 maart)

- ‘Gevaarlijke bouwput' is over een maand opgeknapt (3 maart)

- Gasgedupeerde blijft met meerdere instanties te maken hebben: ‘Te vroeg voor fusie’ (4 maart)

- FVD bezoekt Appingedam: 'Nederland heeft het Groningse gas nodig' (6 maart)

- Groningers in bevingsgebied moeten nog langer wachten op smartengeld (10 maart)

- Kamer neemt wet aan die NAM definitief uit de versterkingsoperatie haalt (10 maart)

- Bewoners Tuikwerd zijn tegen wisselwoningen: 'Ze worden ons door de strot gedrukt' (11 maart)

- Krijgen Zoutkampers en Ulrumers wel of geen waardedalingsvergoeding? (12 maart)

- Boerderij 'zweeft' een dikke meter boven de grond; 'Hij is nu helemaal los' (22 maart)

- Schadeloket ondanks corona tevreden over schadeafhandeling in 2020 (24 maart)

- Aardbevingsfilm over jeugd Appingedam: 'Hun verhalen zijn onderbelicht' (24 maart)

- Bevingsschadeloket twijfelt aan deskundigen: 1500 melders moeten wachten (31 maart)

- NAM trekt kosten in twijfel: 'Onnodig veel versterking, duizenden schades onterecht vergoed' (31 maart)

Aardbevingen in februari 2021:

- 9 maart - 16:40 uur - Wetsinge - 0.7

- 13 maart - 07:00 - Loppersum - 0.6

- 30 maart - 22:47 - Wildervank - 1.5

- 31 maart - 03:24 - Wirdum - 1.0

Lees ook:

- Alles over gaswinning en aardbevingen in Groningen