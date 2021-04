VanDeStraat bezingt liefdesgeschiedenis Poolse bevrijder Dominik Podgórski

Onder aanvoering van de beroemde Poolse generaal Maczek strijd de 22-jarige soldaat Dominik Podgórski in 1945 mee bij de bevrijding van Oost-Groningen. In Ter Apel ontmoet hij Giny, de dochter van de plaatselijke drogist. De jonge Poolse soldaat valt als een blok voor haar maar hij moet verder met de bevrijding van Groningen.

Het verhaal van Dominik Podgórski en Giny Lukkien wordt bezongen in het nieuwste lied van de Groninger band VanDeStraat van Olaf Vos. Dominik, zoals het liedje heet, is uitgekomen in het kader van 75 jaar bevrijding. Eerder verschenen er al bevrijdingsliedjes van Bert Hadders, Wat Aans!, Them Dirty Dimes en Inge van Calkar. Het project stond eigenlijk voor vorig jaar gepland, maar door corona is het een jaar uitgesteld.

Verhaal over liefde in oorlogstijden

‘Met VanDeStraat maken we vaak wat humoristische muziek’, vertelt Olaf Vos over Dominik. ‘Het is lastig om een humoristisch lied over de oorlog en de bevrijding te schrijven. Maar dit verhaal gaat over de liefde, heeft een happy ending. Ik krijg van dit verhaal een hele brede glimlach.’

Het Groningstalige lied valt verder op door het imposante koorgeluid dat de bandleden weten te produceren. Vos heeft het lied inmiddels aan nabestaanden van Dominik laten horen. ‘Zijn kleindochter heeft het lied gehoord en die vond het prachtig mooi.’

In 1951 trouwt Dominik met zijn Giny

Na de bevrijding van Ter Apel trekt Dominik met zijn bataljon verder om uiteindelijk ook Delfzijl te bevrijden. De jonge Pool is daarna aanwezig bij de capitulatie in Wilhelmshaven waarmee voor hem de Tweede Wereldoorlog ten einde komt.

Terug naar Polen is op dat moment lastig. Voor Dominik zit er maar een ding op: hij keert terug naar Ter Apel voor zijn Giny. in 1951 trouwt hij met haar en beginnen ze een garagebedrijf in Sellingen. De Poolse Groninger Podgórski is daarna een van de initiatiefnemers voor het Generaal Maczek-monument in Stadskanaal.

