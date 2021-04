Verdachte van brandstichting: 'Ik kan niet zeggen dat ik dit nooit weer doe'

Justitie wil de maximale taakstraf van 240 uur en een jaar voorwaardelijke celstraf voor een 24-jarige man uit Leek, wegens brandstichting in zijn kamer in Winschoten. Behalve de taakstraf wacht hem mogelijk nog een opname.

De man stak vorig jaar april in zijn kamer aan de Scheldestraat een schoenendoos, besproeid met deodorant, in brand. De vlammen sloegen al snel over naar een kast die in de kamer stond. Terwijl de rook zich ontwikkelde, verliet de verdachte het appartementencomplex, om na een paar minuten terug te keren. Die bewegingen zijn op camerabeelden vastgelegd.

Belde zelf de brandweer

De man belde bij terugkomst zelf de brandweer. Buren schakelden ondertussen de verhuurder van het complex in. De zoon van de verhuurder begon met blussen; de brandweer volgde kort daarna. De brand was snel onder controle. Daardoor bleef de schade aan de kamer beperkt. Bij de brand raakten geen personen gewond.

Eerdere plannen

De verdachte had al eerder plannen gehad om brand te stichten. Hij was boos over de hoogte van de kamerhuur. Hij wilde de brand op een uit de hand gelopen kortsluiting laten lijken. 'Ik was klaar met alles', zei hij. Inmiddels woont hij begeleid. Hij kampt met agressieproblemen, maar doorloopt ook een verslavingstraject. Veel vooruitgang zit er bij hem nog niet in. 'Ik doe eigenlijk aan survival', stelde hij. Vorig jaar is hij ook veroordeeld geweest wegens het dreigen met brandstichting in een instelling waar hij eerder woonde. Destijds bleef het alleen bij dreigen.

Onder druk

'Ik kan niet zeggen dat ik dit nooit weer doe', zei hij. De man bekende de brandstichting in Winschoten pas maanden later tegenover politie. Dat deed hij onder enige druk van vrienden van hem. Die hadden het sterke vermoeden dat hij de schuldige zou kunnen zijn. 'Anders had ik dit nooit bekend', zei hij. De kamerverhuurder claimt 9700 euro schadevergoeding. De officier vindt 6500 euro daarvan toewijsbaar.

Uitspraak is over twee weken.