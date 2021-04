'Verbijstering' binnen Groninger coalitie over uitspraken wethouder Diks

Coalitiepartij PvdA is niet te spreken over uitspraken van wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) rondom de zwangerschap van kwetsbare vrouwen. De partij stoort zich voor de tweede keer in korte tijd aan uitspraken van de wethouder en roept haar wederom ter verantwoording.

De uitspraken die tot 'verbijstering' zorgen binnen de PvdA-fractie zijn gedaan voor de camera van de Groninger stadszender OOG. In een interview vertelt Diks over het project Voorzorg. Dat is een project voor jonge kwetsbare moeders of tienermoeders die weinig of geen opleiding hebben gevolgd en hun eerste kind verwachten.

'Is dit wel het goeie moment?'

De gemeente Groningen is één van de financiers van het project. In het inmiddels veelbesproken interview zegt de wethouder onder meer het volgende over Voorzorg: 'Dat is een programma dat zich ook kan richten op vrouwen die misschien nog niet in verwachting zijn, maar er wel over denken en dat wij hun kunnen ondersteunen van; is dit nou eigenlijk wel het goeie moment om een kind te krijgen.'

Ze geeft eveneens aan dat het niet aan de gemeente is om mensen 'te beperken' in hun keuze voor een zwangerschap: 'Maar wel dat ze het in hun leven op een zo goed mogelijk moment doen', vervolgt Diks. Ze wekt volgens de PvdA de suggestie op dat vrouwen die schulden hebben, slecht behuisd zijn of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, misschien beter op een ander moment aan een zwangerschap kunnen beginnen.

Wij waren eerlijk gezegd verbijsterd toen we het hoorden Pieter Loopstra - PvdA-raadslid

Volgens de PvdA is het niet aan de wethouder, en dus de gemeente, om een uitspraak te doen over het moment van zwanger worden. PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra: 'Wij waren eerlijk gezegd verbijsterd toen we het hoorden. De gemeente moet vrouwen die schulden hebben, slecht behuisd zijn of in armoede leven niet gaan adviseren om een geplande zwangerschap uit te stellen. Dat ligt niet op de weg van de gemeente. De gemeente moet zich daar verre van houden.'

'Hele vervelende situatie'

Na beraad heeft de coalitiepartij besloten om aanvullende vragen te stellen aan de wethouder. 'Ik heb heel duidelijk geluisterd naar wat ze zegt en ze zegt dat vrouwen eventueel ondersteund kunnen worden bij het tijdstip waarop voor een zwangerschap wordt gekozen. Dat vind ik niet in orde', aldus Loopstra. 'Je kan daar in een hulpverleningstraject wel over spreken met kwetsbare mensen, maar dat gebeurt in beslotenheid. Daar moet de gemeente zich niet over uitlaten.'

In principe willen wij horen dat ze spijt heeft over hoe ze zich heeft uitgedrukt Pieter Loopstra

De partij had dan ook graag gezien dat Diks voor een andere formulering had gekozen. 'In principe willen wij horen dat ze spijt heeft over hoe ze zich heeft uitgedrukt. Zoiets moet gewoon niet uit de mond van een wethouder komen. Voor een wethouder die over inkomen en schulden gaat is dit een hele vervelende situatie', zegt Loopstra diplomatiek.

Naast de PvdA wil ook oppositiepartij SP opheldering over de uitspraak van de wethouder.

Eerdere ophef

Met haar eerder aangehaalde uitspraken komt Diks voor de tweede keer binnen een maand in opspraak. De eerdere ophef ontstond nadat ze zich in een interview met RTV Noord uitliet over kinderen die opgroeien in armoede.

Wethouder Diks destijds: 'Een kind dat in armoede opgroeit ziet bijvoorbeeld niet dat de ouders elke dag naar hun werk gaan. Dat kan je ook denken: goh, als je thuis op de bank ligt krijg je je geld ook wel.'

Woede op de hals

Met die uitspraak haalde de tussentijds aangetreden stadsbestuurder zich ook de woede op de hals van coalitiegenoot PvdA. Diks liet toen weten dat ze haar eigen woorden 'afgrijselijk' vond en 'heel naar geformuleerd'.

