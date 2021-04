Geen buslijn als alternatief voor sluiting station Sappemeer Oost

De gemeenteraad en inwoners van Sappemeer willen graag dat bussen van voormalige buslijn 174 weer door Sappemeer gaan rijden, nu treinstation Sappemeer Oost is gesloten. Sinds begin dit jaar rijden de bussen van Qbuzz niet meer door Sappemeer.

Kosten delen

De provincie deed een voorstel om de buslijn te heractiveren en de kosten te delen. De gemeente Midden-Groningen ziet daar niks in: 'We vinden het niet de taak van de gemeente om een buslijn te co-financieren', zegt wethouder Jaap Borg.

Het zou erop neerkomen dat de gemeente en provincie beide ongeveer 100.000 euro op tafel moesten leggen.

Trein en buslijn verdween uit Sappemeer

Sinds december vorig jaar stoppen er geen treinen meer bij station Sappemeer Oost. Ook de bus die door de Noorderstraat van Sappemeer reed stopte er begin dit jaar mee. Reden: er zijn vanwege corona maar weinig passagiers die gebruik maken van de bus.

Het is toch niet waar? Hoe kon je dat nou doen? Bob Zuidersma - bewonersvereniging

Buurtbewoners van Sappemeer Noord en Oost zijn niet blij dat het station gesloten is. Ze zijn al helemaal niet blij dat ook de buslijn is opgeheven. 'Het is toch niet waar? Hoe kon je dat nou doen?', was de reactie van Bob Zuidersma eerder. Hij is van de bewonersvereniging Sappemeer Noord en Oost.

'Geld bijleggen niet de bedoeling'

Ook de gemeenteraad van Midden-Groningen vond het eind 2020 belangrijk om met een goed alternatief te komen. Ze gaven het gemeentebestuur de opdracht om te kijken of de bussen weer door Sappemeer kunnen rijden.

Volgens burgemeester Adriaan Hoogendoorn is die wens van de gemeenteraad goed opgepakt. 'Maar de verkenning leidt er toe dat we ook zelf geld bij moeten leggen en dat is niet onze bedoeling', stelt hij.

Station verderop moeten pakken

Inwoners zullen voorlopig dus een treinstation verderop moeten pakken: Station Hoogezand-Sappemeer. Dat station ligt op zo'n vijf tot tien minuten fietsen van station Sappemeer-Oost.

