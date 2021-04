Nationale Balletacademie start trainingsprogramma in Groningen

Ballettalenten uit het Noorden kunnen binnenkort ook in Groningen gescout worden voor de Nationale Balletacademie. Die start in mei namelijk met proef bij een balletschool in Stad, naast de vaste balletschool in Amsterdam.

‘We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk talent uit zoveel mogelijk hoeken te scouten’, zegt Ernst Meissner van de Balletacademie. Hij legt uit dat kinderen op jonge leeftijd met het traject beginnen, waardoor het vaak ingewikkeld is als ze wat verder van Amsterdam wonen.

Tussenstapje

De pre-NBA 2-training, waar het in de proef om gaat, is een eenjarig traject waar talenten worden voorbereid op het eerste jaar van de Nationale Balletacademie. Kinderen trainen er twee keer in de week, de trainingen op woensdag worden vanaf komend seizoen ook in Groningen aangeboden.

Meissner: ‘We willen op deze manier een tussenstapje maken, zodat de kinderen het gevoel van de Balletacademie alvast kunnen krijgen. Het is belangrijk dat de mogelijkheid voor de academie er voor iedereen is, ook als je in het Noorden woont.'

Hele opgave

De locatie is de balletschool van Wanda Kuiper, in Stad. Zij heeft eerder leerlingen getraind die naar de Balletacademie gingen en kreeg vanuit hen de vraag waarom er minder aanmeldingen vanuit het Noorden komen.

‘Voor het traject moest je twee keer in de week naar Amsterdam en als je zo jong bent is dat een hele opgave, ook voor de ouders’, legt Kuiper uit.



Het maakt wel een verschil of je alleen of met een paar andere kinderen naar Amsterdam moet Wanda Kuiper - balletschooleigenaresse

Daarom werd zij benaderd om op woensdagmiddag de lessen in Groningen te geven, zodat de kinderen alleen op zaterdag naar Amsterdam hoeven. ‘Ik vind het spannend, maar ook erg leuk om te gaan doen. Het is wel een kroon op mijn werk!’

Vroeg voorbereiden

De kinderen kunnen op deze manier wennen aan het traject en ouders kunnen makkelijker hun vragen stellen, zonder een contactpersoon bij de academie te hoeven zoeken.

‘Als kinderen dan in groep 7 naar de Nationale Balletacademie gaan, komen ze in een gastgezin. Maar dat kunnen we nu al vroeg met ze bespreken en hen erop voorbereiden’, vertelt artistiek leider Meissner.

Kuiper vult aan: ‘Het maakt ook wel een verschil als je alleen of met een paar andere kinderen naar Amsterdam moet. Het is voor de meeste kinderen minder spannend als je al wat anderen kent.’

Geen leegloop

Ze verwacht dat er vanuit Noord-Nederland misschien maar tien kinderen het voortraject gaan doen, daarom hoeven andere balletscholen volgens haar niet bang te zijn voor een leegloop. ‘Het gaat om de meest getalenteerde leerlingen, die bovendien hun eigen lessen ook blijven volgen.’

Op 19 mei is er een online kijk-en-doemiddag bij de Nationale Balletacademie, waarbij kinderen kunnen zien hoe het is in het eerste jaar van de balletopleiding. Op 26 mei is de auditie in de balletschool in Groningen, waar alle kinderen van groep 6 zich voor kunnen aanmelden. Na een slotauditie aan het eind van het traject wordt bepaald welke kinderen toegelaten worden tot de Nationale Balletacademie.

