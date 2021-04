Zorgen over nieuwe uitbraak bij kippenboer die getroffen werd door vogelgriep

Half november werd zijn bedrijf getroffen door de ziekte en moesten alle 48.000 kippen worden geruimd. Sinds twee weken zitten de stallen weer vol.

Honderden dode vogels

Links het rechts langs de Waddenkust worden honderden dode vogels gevonden. Het is ver uit de buurt van het bedrijf van Braaksma, maar toch maakt hij zich zorgen.

‘Je kunt nog zoveel maatregelen nemen om te voorkomen dat je bedrijf wordt getroffen en toch kan het gebeuren. Het overkwam mij ook in november en we weten nog steeds niet hoe dat kon gebeuren.’

Gestorven een vogelgriep

In november vond de 29-jarige Braaksma in een van zijn stallen een paar dode kippen. Al snel was duidelijk dat de dieren waren gestorven aan vogelgriep. De leghennen verbleven in een afgesloten stal, kwamen niet buiten en kwamen ook niet in aanraking met de kippen die wel buiten liepen. Hoe de dieren dan toch besmet zijn geraakt is volgens Braaksma ook na uitvoerig onderzoek niet duidelijk geworden.

De kippen zijn terug in de stallen in Lutjegast (Foto: Marcel Braaksma)

Reinigen en ontsmetten en opnieuw reinigen en ontsmetten Marcel Braaksma - kippenboer

Nadat de kippen waren geruimd en de eieren waren vernietigd begon het schoonmaken van de stallen.

‘Reinigen en ontsmetten en opnieuw reinigen en ontsmetten, net zolang tot de de Voedsel en Warenautoriteit hij bedrijf vrijgaf. Begin januari was dat zover,’ zegt de kippenboer.

Spannende tijd

Daarna werden honderd proefkippen in de stallen losgelaten. Braaksma: ‘Die werden continu in de gaten gehouden en onderzocht. Bloedmonsters werden in het laboratorium geanalyseerd. Dat was een spannende tijd, want het bepaalt of je weer open mag of dat de zaak dicht blijft.’

In totaal zat het kippenbedrijf twintig weken dicht.

Toen alle lichten op groen stonden kon Braaksma weer los. Twee weken geleden werden de nieuwe kippen afgeleverd en zijn de stallen weer bevolkt. Net als daarvoor zijn er 48.000 leghennen. Normaal loopt een groot deel daarvan buiten, maar omdat er nog steeds een ophokplicht van kracht is moet Braaksma wachten voordat hij de deuren weer kan openzetten.

Over een week verwacht Braaksma de eerste eieren. Die mogen overigens via de distributiekanalen gewoon aan de supermarkten geleverd worden.

Hermetisch afgesloten

Het bedrijf aan de Westerhornerweg is hermetisch afgesloten. Alleen Braaksma zelf en dierenartsen mogen in de stallen komen, anderen worden geweerd. Het zijn maatregelen die nog wel even van kracht zullen blijven verwacht Braaksma, helemaal nu er her en der dode vogels worden gevonden.

