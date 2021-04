Eerbetoon aan 43 Canadezen die sneuvelden in de slag om Groningen

Historica Anke Jongste is verantwoordelijk voor het geven van een gezicht aan de bevrijders. 'Faces to Graves Groningen is een eerbetoon aan 43 gesneuvelde Canadezen die in de stad zijn omgekomen. Het project begon in 2020 vanuit het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG). Leerlingen uit de derde klas van CSG Wessel Gansfort hebben 43 biografieën geschreven die allemaal online zouden komen op de website van het Bevrijdingsbos.'

Corona had ook gevolgen voor het project

Er volgt echter een 'maar' genaamd corona. Want het virus trof indirect ook het project. 'De biografieën zijn geschreven en Minervastudenten hebben portretten geschilderd van de Canadese soldaten, maar de rest is stil komen te liggen. Ik ben nu tijdelijk ingehuurd om het af te maken en het project nog zichtbaar te maken.'

Het is mooi dat de leerlingen zich hebben verdiept in de militaire legerdossiers van de Canadezen Anke Jongste - historica

Dat de gemeente Groningen bij Jongste uitkwam, is geen toeval. 'Mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog is al jong ontstaan. Ik ging als kind met mijn ouders mee naar oorlogsmusea en naar Normandië. En mijn verhalen en scriptie gingen over de Tweede Wereldoorlog. Ook heb ik een tijdje gewerkt bij het het OVCG en na dit project ga ik daar weer werken.'

Terug in het straatbeeld

Op de digitale borden zijn nog tot Bevrijdingsdag de gesneuvelde soldaten Fred Butterworth (22), John James Solose (23) en Clarence Milner (19) te zien met een verwijzing naar hun verhaal op een speciale website.

'Ze zijn heel zichtbaar en dat is fijn. Vorig jaar zouden alle foto's afgedrukt te zien zijn op een groot podium op de Grote Markt. Nu wordt het alsnog uitgevoerd in kleinere vorm en coronaproof. Het is mooi dat het project alsnog kan worden gedaan.'

De drie Canadese soldaten die te zien zijn op de digitale borden (Foto: Anke Jongste/Bewerking RTV Noord)

Online themapagina

De komende periode checkt Jongste de 43 biografieën, waarna ze een voor een online worden gepubliceerd. 'Dat wordt een blijvende themapagina. Het is mooi dat de leerlingen zich hebben verdiept in de militaire legerdossiers van de Canadezen.'

[Infbox:The Men of Maple Leaf

Binnenkort verschijnt de documentaire The Men of Maple Leaf over de bevrijding van stad Groningen. Hierin spelen Butterworth, de eerste soldaat die in Groningen sneuvelde, en Joseph Eugene Edgar Duclos. De twee leerlingen die hun biografieën schreven komen ook aan het woord.

'Een van hen had een fictief dagboek geschreven van Duclos.', vertelt Jongste. 'Dat was zo mooi beschreven, de leerling had zich helemaal ingeleefd in het leven van de soldaat.']

