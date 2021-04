Qbuzz krijgt boete voor te late levering elektrische bussen

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft vervoersbedrijf Qbuzz afgelopen jaar een boete opgelegd van 432.000 euro omdat een deel van de elektrische bussen te laat is geleverd. Bij het bepalen van de boete is volgens het OV-bureau rekening gehouden met de situatie rondom de coronapandemie.

Qbuzz bestelde voor de nieuwe concessie in totaal 164 nieuwe elektrische bussen. De bussen van onder meer VDL en Ebusco kwamen op tijd, maar de bussen van de Franse leverancier Heuliez niet.

Paar maanden te laat

De elektrische bussen hadden eigenlijk vanaf de start van de concessie in december 2019 al moeten rijden, maar ze kwamen pas vanaf januari tot en met maart 2020. Te laat en niet volgens het contract, oordeelt het OV-bureau. In plaats daarvan reden in de eerste maanden van vorig jaar nog oude Qlink-dieselbussen rond.

Qbuzz heeft het contract niet naar behoren uitgevoerd, en daar zitten gevolgen aan Wilko Mol - directeur OV-bureau Groningen Drenthe

'Daar hebben we een ingebrekestelling voor opgelegd', zegt Wilko Mol, directeur van OV-bureau Groningen Drenthe, 'die zich heeft vertaald in een boete richting Qbuzz. Qbuzz heeft na het winnen van de aanbesteding anderhalf jaar de tijd gehad om nieuwe bussen te kopen en alles te organiseren, maar dat is hun en de leverancier van de bussen kennelijk niet gelukt. Omdat je het contract dus niet naar behoren uitvoert, zitten daar gevolgen aan.'

Coronapandemie

De laatste bussen konden door het sluiten van de grenzen vanwege de coronapandemie niet geleverd worden. Die omstandigheden zijn volgens het OV-bureau meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de boete.

Voor de coronaperiode hebben we een uitzondering gemaakt. Dat was overmacht Wilko Mol

Mol: 'Die boete is al opgelegd per december 2019, toen is geconstateerd dat de nieuwe bussen er niet waren. Vervolgens kwam corona, en werd het lastig voor de fabrikant om de laatste hand te leggen aan de bussen. Die periode is dan ook uitgezonderd van de boeteregeling. Dat was overmacht.'

In gebreke gesteld

Een gesloten fabriek in Frankrijk of gesloten grenzen zijn Qbuzz moeilijk aan te rekenen, erkent voorzitter Fleur Gräper van het OV-bureau. 'Maar voor het eerste deel van het jaar voldeden ze niet aan het contract. Daar hebben we ze voor in gebreke gesteld en daar is een boete uit voortgekomen.'

Lees ook:

- Qbuzz haalt elektrische bussen uit roulatie na laadproblemen

- Record in Europa: Qbuzz koopt 160 elektrische bussen