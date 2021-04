Overlast door nachtelijke werkzaamheden Ring Zuid

Omwonenden van de zuidelijke ringweg ter hoogte van Verlengde Lodewijkstraat in Groningen moeten in de nacht van woensdag op donderdag rekening houden met geluidsoverlast.

Aannemer Combinatie Herepoort gaat dan bezig met het 'intrillen' van een damplaat langs het spoor. Dat moet gebeuren tussen twee uur 's nachts en vijf uur 's ochtends, omdat er in die uren geen treinverkeer is.

Krap tijdsbestek

Eigenlijk gaat het om een grote en kleine plaat, legt omgevingsmanager Bert Kramer uit.

'De kleine gaat ongeveer drie meter diep en is bedoeld om te voorkomen dat de grond gaat schuiven en op het spoor belandt. Daarna volgt de grote. Het duurt ongeveer drie kwartier om die in de grond te krijgen, als alles goed gaat. Daarna moeten we de bovenleiding, die we eerst hebben moeten weghalen, herstellen.

Al met al een krap tijdbestek, want de treinen beginnen rond half zes weer te rijden.

Tot nu toe hebben ongeveer vijftien mensen aangegeven gebruik te willen maken van een hotelovernachting Bert Kramer - Aannemer Combinatie Herepoort

Het onvermijdelijke lawaai zal menigeen uit zijn slaap houden. Als compensatie heeft de aannemer de bewoners van 1200 adressen in de omgeving een hotelovernachting aangeboden., zodat ze de overlast kunnen ontlopen. Tot nu hebben hebben ongeveer vijftien mensen aangegeven daarvan gebruik te willen maken, aldus Kramer.

'Schade valt mee'

Het is niet voor het eerst - en ook niet voor het laatst - dat omwonenden te maken hebben met overlast van het intrillen van damwanden voor de bouw van de nieuwe, verdiepte zuidelijke ringweg. Ze klagen niet alleen over verstoorde nachtrust, maar ook over schade aan hun huizen.

Dat laatste valt volgens Kramer over het algemeen mee: 'Wij zijn als aannemer verantwoordelijk, maar tot nu toe gaat het voornamelijk om schade aan voegen en aan pleisterwerk.'

Monsterklus

Het slaan van de damwand bij het spoor langs de Verlengde Lodewijkstraat is de inleiding voor de komende werkzaamheden in de week van Hemelvaart. Vanwege een monsterklus rijden er van 8 t/m 17 mei geen treinen op de trajecten Groningen - Assen, Groningen - Veendam en Groningen - Weener. Dan wordt het nieuwe spoordek naar de Verlengde Lodewijkstraat gereden. Het gevaarte werd in februari iets verderop gemaakt. Daar kwam toen 150.000 kuub beton aan te pas.

