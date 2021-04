'De binnenstad komt weer tot leven met het openen van de terrassen'

'We zijn natuurlijk ontzettend blij dat we weer kunnen en mogen', zegt bijvoorbeeld Lisa Alserda van Stadslab op het Suikerunieterrein in Stad, waar een groot terras ingericht is.

'We kunnen het weer laten zien'

Volgens Alserda heeft de horeca zich altijd al goed aan de regels gehouden, ook vóór de lockdown. 'We hebben toen laten zien dat we op een verantwoorde manier gasten kunnen ontvangen, en dat kunnen we nu weer laten zien. Zodat we straks weer wat meer vrijheid kunnen krijgen.'

'We gaan het doen'

Het beetje vrijheid dat de horeca nu krijgt: terrassen mogen open van 12:00 tot 18:00 uur, voor maximaal vijftig man. Alserda: 'Dat zet voor een zaak als de onze inderdaad nog niet heel veel zoden aan de dijk, maar we gaan het doen. We gaan ervoor zorgen dat mensen op een veilige en verantwoorde manier bij ons kunnen komen.'

Vorig jaar ging het ook goed. Zolang je de mensen maar duidelijk informeert Lisa Alserda - Stadslab Suikerunieterrein

Alserda noemt het wel jammer dat er bij deze versoepelingen niet wordt gekeken naar het aantal vierkante meters dat een zaak groot is. 'Want wij hebben driehonderd plaatsen op afstand', zegt ze. Problemen voorziet ze niet. 'Vorig jaar ging het óók goed. Zolang je de mensen maar duidelijk informeert.'

Vooraf had ze op méér gehoopt, maar de blijdschap overheerst. 'Blij dat we in ieder geval weer iets mogen.'

Even naar binnen wippen kan weer

Ook blij is Hans Blom van de Hema in de Herestraat, typisch zo'n winkel waar mensen even naar binnen wippen. En dat mag dus weer. 'Dat zal een groot verschil gaan maken', zegt hij. 'Een afspraak maken bleek toch voor heel veel mensen een grote drempel, die hoger was dan verwacht.'

Blom legt uit: 'Winkelen is langs wippen, shoppen en best wel spontaan. Dat was er ineens helemaal uitgehaald. Ik spreek echter niet zo gauw van 'verlies'. Ik ben nu bijvoorbeeld vooral ook blij dat de collega's van de horeca ook weer mogen. Dat zorgt toch voor een dynamiek in de binnenstad, en dat is superbelangrijk. Dat daar weer een beetje leven in komt.'

We hebben de winkeliers er bij nodig om alles goed te laten verlopen Hans Blom - Hema Herestraat

Blom zegt wel dat de winkeliers het publiek er bij nodig hebben om één en ander goed te laten verlopen. 'Punt is dat er weer meer mensen ons pand in mogen, maar nog steeds een maximum aantal. Daardoor zou er bij de voordeur wel weer een rij kunnen ontstaan van mensen die even langs willen wippen. Moeten we als winkeliers netjes oplossen hoor, maar dat wordt wel een spel van ons allemaal.'

Eerste gesprekken al gevoerd

De eerste gesprekken, over wat gaan we doen als het weer mag, zijn trouwens al gevoerd. Blom: 'We moeten het als winkeliers vooral voor onze eigen voordeur goed oplossen. Doe je dat, dan is er niet zoveel aan de hand, en mogen we met z'n allen blij zijn dat we deze stap weer kunnen maken.'

Uitvaartbranche houdt 'lastige keuzes'

Ook de uitvaartbranche kreeg een kleine versoepeling te horen: in plaats van maximaal vijftig, mogen er straks weer maximaal honderd mensen bij een uitvaart aanwezig zijn. Helaas voor Martin Haverkamp, van Uitvaartcentrum Slochteren, maakt dat niet zo'n gek groot verschil voor zijn bedrijf.

'Omdat je wel nog steeds die anderhalve meter in acht moet houden', zegt hij. 'Ik moet nog even kijken wat de exacte regels gaan worden, maar voor mij gaat dat niet veel schelen. Wel voor grotere locaties natuurlijk, zoals kerken en dergelijke.'

Lastig blijft dat je nog steeds maar twee mensen maximaal op bezoek mag krijgen Martin Haverkamp - uitvaartverzorger

Voor Haverkamp is dat niet het grootste probleem. 'Wat lastig blijft', zegt hij, 'is dat je maar met maximaal twee mensen op bezoek mag. Als een overledene vijf kinderen heeft, met wie van die kinderen ga ik dan in gesprek. Dan zijn lastige keuzes.'

