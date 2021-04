Elke dag met de bus naar school in een ander dorp: 'Leuk!'

Daar krijgen ze les in het gebouw van basisschool De Huifkar. 'Leuk!', roept een van de kinderen bij de bus. Sinds eind februari reizen de kinderen en een juf elke schooldag op die manier naar school. Al is dat niet voor iedereen een pretje. 'Ik moet elke dag haasten om op tijd te komen', zegt een moeder.

'Mooi dat het zo kan'

Directeur Paulina van Bostelen van De Til is tevreden met deze oplossing: 'De kinderen waren vrij snel gewend. Mooi dat het zo kan, want het duurt nog wel even. Maar dit is tijdelijk.'

Toch, het echte schoolreisjegevoel is er niet. 'Nee', roepen de kinderen in koor op de vraag van verslaggever Ronald Niemeijer of er ook wordt gezongen in de bus. Al krijgt Niemeijer ze toch aan het zingen. 'We zijn er bijna', klinkt het als de bus vertrekt.