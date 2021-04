Fietsen voor het goede doel: 'We gaan voor 20.000 euro'

Het gezin uit Utrecht bestaat uit Janpeter en Lilian met hun kinderen Suze en Simme, die mee mogen in de fietskar. Rond 10.00 uur staan de fietsen startklaar. 'Ja we gaan nu naar Bedum, dat is ongeveer 40 kilometer en we hebben de wind in de rug', vertelt Janpeter. Ze fietsen gemiddeld 50 kilometer per dag, met soms dus wat meer kilometers en soms wat minder. 'Vorige week hebben we heel veel 60 kilometer gefietst, dus nu mogen we echt wat rustiger aandoen', lacht Lilian.

Overnachten

Onderweg slapen en eten ze bij mensen die hen wilden steunen. Lilian: 'We hebben mensen uitgedaagd om hun achtertuin aan ons aan te bieden en het geld dat we besparen aan een overnachting gaat ook naar het goede doel. We mochten hier bij Lucy en Fokko slapen en we mochten zelfs binnen slapen!'

Los van het geld ophalen willen we meer bekendheid voor de stichting creëren Janpeter Stoker

Stichting International Justice Mission

Het goede doel waar ze voor fietsen is de stichting International Justice Mission (IJM) die strijdt tegen moderne slavernij. 'Ze bevrijden slaven uit bijvoorbeeld bordelen, mijnen en de visserij,' vertelt Janpeter. 'We hoorden via de stichting over kinderslavernij, dus bijvoorbeeld kinderen van Suzes leeftijd die in bordelen de raarste dingen moeten doen. Als je dan zelf kinderen hebt raakt je dat heel erg. Los van het geld ophalen willen we meer bekendheid voor de stichting creëren'.

Dromen over 20.000 euro

Met nog twee weken te gaan hebben ze al 14.000 euro opgehaald. 'We hadden het doel op 10.000 euro gezet, maar op de dag dat we vetrokken zaten we daar al overheen. Dus nu dromen we nog verder, laten we maar voor 20.000 gaan! Dromen mag altijd, dus wie weet', besluit Janpeter.

Wil je de familie Stoker steunen? Doneren kan via deze link.