Kielzog geeft amateurmusici digitaal podium: 'Ze zingt zo puur'

De 17-jarige Zdenka Korringa uit Hoogezand wist de talentenjacht te winnen met haar versie van 'Don't Think Twice' van Bob Dylan. Als prijs mocht ze het nummer opnemen in een professionele studio in Foxhol. 'Ik dacht: laat ik het gewoon proberen. Ik hou er van om met muziek bezig te zijn en nu had ik een stok achter de deur om weer eens wat op te nemen', lacht Korringa.

'Recht uit het hart'

Korringa nam het nummer op in haar slaapkamer en stuurde het filmpje vervolgens naar Kielzog Talent Awards. De 4-koppige jury was zwaar onder de indruk. 'We waren het er allemaal over eens: de manier waarop zij zo'n liedje zingt, is zo puur. Zo echt, zo recht uit het hart. Dat raakt mij echt als ik er naar luister', zegt teamleider Tim Nobel van muziekschool Kielzog.

Korringa kan nog steeds niet geloven dat ze heeft gewonnen, maar toch is het zo. Het nummer staat inmiddels op de band en er is ook een clipje opgenomen. Ze is erg trots op het eindresultaat. Toch ambieert ze niet gelijk een professionele carrière in de muziek. 'Voor mij is muziek iets dat niet moet. Het is meer tussen de dingen door, zeg maar. Verder zullen we wel zien wat er van komt', zegt Korringa.

Alternatief voor open podia

De Kielzog Talent Awards is een alternatief voor de voorspeelavonden en open podia die Kielzog normaal organiseert. ‘Na een periode van stilte in de muziekschool was het een genot om te kijken en te luisteren naar al die gepassioneerde muzikale inzendingen. Zo zie je maar dat juist in crisistijd prachtige ideeën kunnen ontstaan. Op naar volgend jaar’, zegt Nobel.

Een groot deel van de lessen van de muziekschool gaat op dit moment niet door of wordt digitaal gegeven. Nobel hoopt dat die tijd snel voorbij is. 'We merken dat het aantal leerlingen afneemt. Er komen vooral geen nieuwe leerlingen bij. Dat snap ik ook. We hebben ze momenteel maar heel weinig te bieden', zegt Nobel.

Nobel hoopt dat de oefenruimtes in de muziekschool weer snel worden gevuld. Zelf rekent hij op 11 mei. 'En dat kan ook heel goed. De ruimtes zijn groot genoeg. We werken met spatschermen en mondkapjes. Wat zou dat fijn zijn', zucht Tim Nobel.

