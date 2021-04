'Ik heb al vijf burgemeesters versleten, maar zij zijn verdwenen en wij zijn er nog'

Ondernemers op de Grote Markt hebben nog geen duidelijkheid gekregen over hun toekomst, maar sommigen maken zich daar wel zorgen om. Onder meer Trijnko Nijboer van de aloude Poffertjeskraam die al bijna 50 jaar onderdeel uitmaakt van de Grote Markt.

Nijboer heeft te horen gekregen dat zijn plek wellicht op de tocht staat, maar ook dat hij moet uitkijken naar een mobielere kraam. In zekere zin is zijn kraam een mobiel, omdat de constructie wordt op- en afgebouwd. Het opbouwen duurt twaalf uur en het afbreken duurt zes uur. Voor Nijboer is er nog veel onduidelijkheid.

'Tingel-tangel'

'Ja een andere vorm, wat bedoelen ze daarmee?', vraagt hij zicht af. 'Ik ben een horecabedrijf en heb binnen 60 plaatsen en buiten zo'n 140.' Nijboer wil niet aan zijn huidige concept morrelen. Een mobiele poffertjeskraam zoals je die ook ziet op een braderie is volgens de ondernemer geen optie. 'Het gaat niet alleen om het product maar ook om de omgeving. Een poffertjeskraam is een beetje oubollig ingericht; een beetje tingel-tangel. Dan zit je achter de gordijnen en dan eet je poffertjes, het is een beleving.'

De poffertjeskraam kent een lange geschiedenis op de Grote Markt (Foto: Groninger Archieven)

Het voortbestaan van zijn huidige kraam staat dus op de tocht. Net als zijn standplaats. Hij huurt de huidige plek die pal onder de Martinitoren ligt. Ook al lijkt de toekomst van zijn bedrijf onzeker, Nijboer ligt er niet wakker van. 'In die 47 jaar dat ik hier sta heb ik al vijf burgemeesters versleten en nog veel meer wethouders. Voor de één was je een aanwinst voor de stad en voor de ander een sta-in-de-weg. Ze zijn allemaal al verdwenen en wij zijn er nog.'

Drukte bij de poffertjeskraam op de Grote Markt (Foto: Frank Straatemeier/Groninger Archieven)

Bloemenondernemer ook in onzekerheid

De bloemenkraam van Leendert Bolt voor de ingang van de voormalige V&D is eveneens een begrip in de stad. Leendert is de derde generatie die het bedrijf bestiert, zijn vader helpt nog altijd in de kraam. Zijn plek staat mogelijk ook op de wip.

'We hebben een oriënterend gesprek gehad over het nieuwe plan van de Grote Markt. Er komen bomen en bankjes en ik heb iets gehoord over een fontein. Er is nog niet daadwerkelijk gesproken over de standplekken, er is wel gesproken over een eventuele verschuiving. Als het om vijf meter gaat dan is het niet zo'n punt', zegt Leendert Bolt. 'Maar het moet echt niet veel verder worden. Het is een heel verschil of je hier staat of op de andere hoek.'

Ook de kiosk op de Grote Markt nabij de Drie Gezusters heeft te horen gekregen dat ze vermoedelijk moeten verkassen. De eigenaar wil op dit moment nog niet reageren, maar hij laat wel weten dat hij niet zomaar akkoord zal gaan met een verplaatsing. Volgens hem is de huidige plek de beste plek en staat hij in zijn recht om de verhuizing te weigeren.

Werk in uitvoering

De gemeente Groningen laat weten dat er nog geen definitief plan ligt voor eventuele verhuisplannen van de ondernemers op de Grote Markt. Volgens een woordvoerder klopt het dat enkele ondernemers te horen hebben gekregen dat hun huidige onderneming mobieler gemaakt moet worden. De gemeente komt daar op een later moment op terug.

