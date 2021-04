Ziekenhuizen zijn blij met herstart Janssen-vaccin

De eerste Janssen-prik in ons land is in Leiden gezet (Foto: ANP)

Het UMCG en het Martini Ziekenhuis verwachten binnen enkele dagen alsnog het Janssen-vaccin geleverd te krijgen. Woordvoerder Lex Kloosterman van UMCG: 'We zijn er heel blij mee; we willen zo snel en zo veel mogelijk medewerkers vaccineren.'

Van het zorgpersoneel in het UMCG is nu bijna de helft gevaccineerd, met zowel Pfizer als AstraZeneca. Vorige week zou de vaccinatie van medewerkers met Janssen beginnen, maar dat ging niet door. Het kabinet wilde het oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) afwachten nadat in de Verenigde Staten soortgelijke bijwerkingen waren gevonden als bij AstraZeneca.

Start van vaccinatie met Janssen op komst

Dinsdag oordeelde EMA dat de voordelen van het vaccineren opwegen tegen het risico op deze bijwerkingen; het kabinet gaf daarom groen licht voor Janssen. Kloosterman: 'We krijgen 270 flacons, genoeg voor ongeveer vijftienhonderd mensen. Daarmee zijn we er nog niet, maar we vaccineren ook nog met AstraZeneca bij medewerkers die ouder zijn dan zestig.'

Druk op personeel wegnemen

Het vaccineren van zorgpersoneel zou ook moeten helpen tegen uitval van medewerkers door corona en van hun collega's die zich vervolgens moeten laten testen, hoopt het UMCG. Woordvoerder Kloosterman: 'We hopen in mei alle zorgmedewerkers te hebben gevaccineerd, maar daar is nog wel meer vaccin voor nodig.'

Het Martini Ziekenhuis is ook blij met de herstart van de vaccinatie met Janssen. Bestuurder Ton Tiebosch: 'Vaccineren is een belangrijke stap in het bestrijden van de pandemie en dus is de inzet van het Jasnsen-vaccin voor iedereen en ook voor onze collega’s in de zorg belangrijk.'

Het Martini verwacht het vaccin vrijdag of maandag te krijgen. In de loop van volgende week moet het vaccineren dan beginnen. Voor hoeveel medewerkers de eerste levering is, weet het ziekenhuis nog niet. 'Maar aangegeven is vanuit het RIVM dat alle zorgmedewerkers gevaccineerd zullen worden', aldus woordvoerder Dana Kragten.

Net als de twee stadse ziekenhuizen zijn Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda en Refaja (Treant Zorggroep) in Stadskanaal blij dat ze nu kunnen beginnen met het Janssen-vaccin. 'Dit is weer een volgende belangrijke stap,' zegt OZG-woordvoerder Rogier Brink.

Lees ook:

- Het laatste coronanieuws in ons liveblog