Rol SNN verandert; provincies willen meer regie

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe willen een steviger vinger in de pap bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en trekken een aantal taken naar zich toe.

De provincies hebben met de directie van SNN afgesproken dat het zich vooral gaat richten op taken als lobby, belangenbehartiging en het verstrekken van subsidies.

'We merkten dat de betrokkenheid van ons als provincies soms wegebde', zegt gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA). 'Soms werd er een subsidie verstrekt en werd dit zelf gecommuniceerd door het SNN. Op zich prima, maar we hadden er als provincie soms onvoldoende zicht op. Dat willen we veranderen.'

Communicatie weer in eigen beheer

Met name op het gebied van communicatie zullen de provincies het heft zelf weer in handen nemen. Wanneer het SNN in één van de betrokken provincies een subsidie zal verstrekken, zal de provincie daar zelf aandacht voor vragen. 'De communicatie gebeurde te veel op afstand, dat nemen we weer in eigen beheer. Dat zal geen personele consequenties hebben. Of dat betekent dat we met personeel gaan schuiven, is nog niet helemaal helder, maar daar ziet het nog niet naar uit.'

Regio's gaan meer bijdragen

Door verandering op het gebied van Europese subsidies die naar de regio komen, wordt er van de regio meer geld gevraagd om te investeren in Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De provincies gaan vanaf 2022 ieder 1,7 miljoen euro bijdragen aan de ambtelijke organisatie van het SNN.

Lees ook:

- Onderzoek: Noord-Nederland heeft sterkste lobby