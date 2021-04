Wat doet cannabisolie voor uitbehandelde kankerpatiënt?

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat onderzoek doen naar het effect van cannabisolie op uitbehandelde patiënten met leverkanker. Het doel ervan is om na te gaan of cannabisolie de levertumoren kan verkleinen.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de ervaringen van twee patiënten. Zij hadden leverkanker in een vergevorderd stadium. Een van hen was volledig uitbehandeld, de ander had nog de mogelijkheid om radiotherapie te ondergaan.

Beiden gingen cannabisolie gebruiken, waarop de tumoren verkleinden. 'Nu, respectievelijk twee en vijf jaar na hun diagnose, zijn de tumoren volledig verdwenen en zijn ze genezen. Laboratoriumonderzoek heeft laten zien dat cannabis een remmende invloed kan hebben op de groei van leverkankercellen', zeggen de Groningse wetenschappers.

Bloedonderzoek

In de studie zal eerst de juiste dosis cannabisolie bepaald worden die de patiënten toegediend krijgen. Zij krijgen de maximale dosis van de cannabisolie die net geen bijwerkingen geeft. Bij de deelnemers aan de studie wordt vervolgens na 3, 6 en 9 maanden de lever onderzocht en bloedonderzoek gedaan om te kijken of er effect is op de tumoren.

Eén van de betrokken artsen is chirurg-onderzoeker Maarten Nijkamp. 'Het duurde enige tijd voordat wij als onderzoeksteam goedkeuring kregen om deze studie te doen. We willen namelijk de standaard wietolie gebruiken die in apotheken wordt verkocht, maar daarvoor moesten we via de medische toetsingscommissie. Die goedkeuring hebben we nu.'

Maximaal 20 patiënten

Patiënten kunnen door hun behandelaar doorverwezen worden naar het UMCG om aan het onderzoek mee te doen. Er kunnen in totaal 20 patiënten meedoen. De studie zal ongeveer drie jaar duren. De deelnemers mogen geen ernstige levercirrose (leverschade door littekenvorming) hebben, of als ze dit wel hebben mag dit geen invloed hebben op hun leverfunctie.

