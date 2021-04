Aanpak van Kardinge ligt volledig open: 'Een nieuw gebouw is ook een optie'

Sportcentrum Kardinge is toe aan vernieuwing, het gebouw staat er zo'n dertig jaar en is bijna afgeschreven. De komende tijd gaat de gemeente zich buigen over een grootschalige aanpak van het pand.

'Een van de opties is een nieuw Kardinge', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). 'Renoveren is ook een optie, maar we kijken niet alleen naar het sportcentrum. We gaan naar het hele gebied kijken', vervolgt hij.

Vorig jaar was er ook al een politieke discussie over de aanpak van het sportcentrum. Op dat moment werd nog niet over mogelijke nieuwbouw gesproken. Als het gebouw wordt aangepakt, wil de gemeente ook andere ontwikkelingen meenemen.

Vitaliteitscampus

'Kardinge ligt in de voortuin van de bewoners van Beijum en Lewenborg, ook zij kunnen deel uitmaken van de aanpak. Daarnaast gaan we ook met onderwijspartners kijken om een transformatie te maken naar een vitaliteitscampus', zegt sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie). Het nieuwe Kardinge moet een stevigere basis krijgen in de omliggende wijken krijgen.

Gemeente investeert nog wel in oude pand

Op dit moment liggen er nog geen concrete plannen, die gaan de komende tijd gemaakt worden. Eind volgend jaar wil het gemeentebestuur een bidbook presenteren dat wel concreet ingaat op de aanpak van Kardinge. Het pand vraagt tot de grote aanpak wel om enkele investeringen. Die zullen de komende vijf jaar dan ook gedaan worden.

Mooi geheel

'De komende jaren zal het ook zo blijven zoals het is', zegt Jongman. 'Het pand is afgeschreven en er moet wat gebeuren. Je zou het enkel op die manier kunnen benaderen, maar dat doen we niet. Kardinge staat tussen twee wijken waar van alles speelt. We pakken alles bij elkaar en daar willen we een mooi geheel van maken.'

