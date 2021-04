Platenbaas en fan richt Bond voor Meindert Talma op

‘Nederlands onbekendste popster’ is de geuzennaam die Meindert Talma inmiddels al een jaar of tien met trots draagt. De geboren Fries werkt sinds half jaren ’90 aan een eigenzinnige reeks liedjes, albums, concerten en romans. Alles in de van hem bekende stijl: niet altijd zuiver van stem, niet altijd in het juiste metrum maar altijd met een ongekende authenticiteit.

Legendarische voetballers

Het bekendst zijn zijn liedjes over legendarische voetballers. Hij bezong Arjen Robben en onlangs nog Frenkie de Jong. In zijn romans neemt hij ons mee naar zijn jeugd in Surhuisterveen waar hij opgroeide in een streng religieus gezin, of naar zijn tijd als student in Groningen. Het laatste project waar Talma veel lof voor kreeg was de Domela Passie, een concertreeks met een serie liedjes geïnspireerd op het leven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

Ik heb hem jaren zien ploeteren om zich te handhaven

‘Ik ken Meindert al een kwart eeuw en ik ben fan van hem,’ begint Ferry Roseboom, telefonisch vanuit Amsterdam. Roseboom is directeur van het onafhankelijke platenlabel Excelsior Recordings. Behalve de albums van Meindert Talma brengt het label ook de platen uit van Danny Vera, Triggerfinger en Spinvis. ‘Ik heb hem al die jaren zien ploeteren om zich te handhaven. Dat levert heel veel moois op maar ik heb altijd wel het gevoel dat hij iets meer zou kunnen gebruiken. Al was het alleen maar om hem in staat te stellen om in vrijheid te werken.’

Meindert Talma in Vera. (Foto: Jeroen Willems/RTV Noord)

Eigenlijk altijd nul op rekest

Het stoort Rosenboom dat Meindert Talma de afgelopen jaren amper in aanmerking is gekomen voor steun van de gevestigde kunst- en cultuurfondsen. ‘Geregeld verzamelt hij alle moed en doet een subsidie-verzoek maar hij krijgt eigenlijk altijd nul op het rekest.’ Vooral de afwijzing van het Fonds Podiumkunsten vorig jaar hakte er in. Het fonds dat vooral Randstedelijke kunstprojecten financiert serveerde Talma af met de woorden ‘zijn stem heeft een beperkte reikwijdte en zijn liedjes worden gekenmerkt door een beperkt en gekend muzikaal idioom.’

Fans verenigen in Bond voor Meindert Talma

Om Talma van zijn financiële sores af te helpen en hem in vrijheid te kunnen laten werken besloot Roseboom een bond voor de artiest op te richten. ‘Ik dacht als wij als fans ons nu een verenigen en allemaal een bedrag inleggen dan kan dat mooi naar Meindert. Dan heeft hij net even dat extra’s voor als een van zijn piano’s het begeeft of om tijd te nemen voor het derde en laatste deel van zijn roman-albumcyclus Nederlands Onbekendste Popster.’ In de uitnodiging om lid te worden van de Bond voor Meindert Talma, die via social media is verspreid, stelt Roseboom voor dat iedereen jaarlijks honderd euro inlegt.

Ik weet zeker dat Danny Vera en Spinvis het prima vinden

Maar een platenbaas die aan fans van een van zijn artiesten vraagt om geld in hun idool te steken, is dat niet de omgekeerde wereld? ‘Ik zou hem heel graag meer willen geven maar Excelsior betaalt sowieso al zijn platen en dat zijn altijd bijzondere uitgaven met veel aandacht voor de vormgeving, de kwaliteit van het drukwerk. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om hem te ondersteunen.’

Ik was eerst verbaasd dat het kon' Meindert Talma

Als platenbaas heeft Roseboom meerdere artiesten onder zijn hoede maar Meindert Talma heeft bij hem een speciale plek. ‘Ik hou gewoon van die man. Ik voel verwantschap met hem. Ik wil het niet groter maken dan het is maar bij ons thuis lag vroeger ook de NCRV-gids op tafel en stond er een harmonium in de kamer. Dat maakt voor mij dat ik er net iets meer gevoel bij heb en ik weet zeker dat Danny Vera en Spinvis het prima vinden dat ik Meindert voortrek.’

Een bond voor een persoon, kan dat?

Meindert Talma zelf moest eerst even goed nadenken toen Roseboom met het idee bij hem kwam. ‘Ik was eerst verbaasd dat het kon, een bond voor een persoon oprichten en ik moest eerst even wennen aan het idee dat mensen zo maar geld betalen aan mij,’ vertelt hij telefonisch vanuit Noordhorn. ‘Ik doe de meeste dingen allemaal zelf.

Maak mijn liedjes, videoclips, ik doe de boekingen en dat gaat allemaal wel maar als je kijkt naar de Domela Passie, dat kan alleen maar als je daar de middelen voor hebt. Dan kan je er strijkers bij halen, een koor en de hele organisatie er om heen. Daar heb je gewoon financiële steun voor nodig.’ Inmiddels stromen de aanmeldingen binnen en heeft Talma er zin in.

Theatertour

‘Ik ga elke maand een bondsbrief schrijven met de verwikkelingen van de afgelopen tijd en een keer per jaar organiseren we een bondsdag waar ik de leden van de bond ontmoet. Daar kijk ik wel naar uit.’

In mei verschijnt het album Minna van Meindert Talma. Daarop meer liedjes over legendarische voetballers als Simon Tahamata en Humphrey 'Minna' Mijnals. De theatertour die Talma samen met voetballiefhebbers Henk Spaan en Marcel van Roosmalen zou maken is vanwege corona voorlopig uitgesteld.

