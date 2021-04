Samenwerken 'om iedere kankerpatiënt de nieuwste behandeling te geven'

Dat is één van de doelen van het nieuw opgerichte Oncologienetwerk Groningen-Drenthe. Daarin werken onder meer ziekenhuizen en huisartsen samen.

Prostaatkanker loopt voorop

Bij prostaatkanker doen ze dit al, vertelt internist-oncoloog Jourik Gietema van het UMCG. 'We bespreken iedere nieuwe patiënt in een regionaal team. Dan kijken we waar de behandeling moet plaatsvinden.'

Uitgangspunt is dat de patiënt zorg dichtbij huis krijgt als dat kan. Wat niet dichtbij kan, moet verder weg. 'Medicijnen in tabletvorm kunnen op veel plekken wel gegeven worden, maar bepaalde vormen van bestraling of robotchirurgie is maar beperkt beschikbaar. Je wilt dat die nieuwe behandelingsmogelijkheden voor iedereen beschikbaar zijn, niet alleen voor patiënten die bij het UMCG binnenkomen.'

Borstkanker en dikke darmkanker

Het regionaal prostaatkankerteam bespreekt elke week veertig tot vijftig nieuwe patiënten. Zo'n overleg duurt al snel een uur of twee,' vertelt Gietema. 'Dit willen we nu voor veelvoorkomende vormen zoals borstkanker en dikke darmkanker ook gaan doen.' Voor zeldzamere vormen van kanker hoeft het niet, omdat die vaak direct naar het gespecialiseerde centrum worden doorverwezen.

De zorginstellingen krijgen voor het oncologienetwerk overheidssubsidie in het kader van Juiste Zorg op de Juiste Plek. Doel van dat project is onder meer het voorkomen van (duurdere) zorg. Is het uiteindelijk niet gewoon een geldkwestie? Gietema: 'De insteek is de kwaliteit voor de hele regio verhogen. Daarbij moet dit zo kostenbewust mogelijk.' Gietema noemt een paar voorbeelden, waar de efficiëntie beter kan.

Beleid voor een bepaald tumortype

'Je wilt voorkomen dat een patiënt die van het ene naar het andere ziekenhuis gaat weer alle onderzoeken moet overdoen. Daarom is het belangrijk dat we beleid afspreken voor een bepaald tumortype en dat ook uitvoeren. Ook het uitwisselen van informatie is belangrijk; dat een patiënt niet elke keer hoeft te vertellen met welke klachten hij binnen kwam.'

In totaal werken twaalf partijen samen in het Oncologienetwerk Groningen-Drenthe: de vijf ziekenhuizen in Groningen en Drenthe, huisartsenorganisaties, IKNL, Zorgbelang Groningen, Zorgbelang Drenthe, Menzis en Zilveren Kruis Achmea.

