Gemeente Groningen wil Hortus en Biotoop kopen

De gemeente Groningen wil de Hortus en de Biotoop in Haren kopen. Beide zijn in handen van de Rijksuniversiteit Groningen, maar die wil er vanaf.

De koop is nog niet in kannen en kruiken; de komende maanden onderhandelen beide partijen over de aankoop. 'Wij denken dat het kan', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) daarover.

Al langer zorgen over beide locaties

Er zijn al enige tijd politieke zorgen over het voortbestaan van de beide locaties. De Hortus beslaat twintig hectare met flora en fauna. Er bloeien en groeien veel unieke en zeldzame planten die door zo'n 130 vrijwilligers worden onderhouden. De naastgelegen Biotoop beslaat acht hectare en biedt woonruimte aan 180 mensen en daarnaast zijn er ook nog eens 180 bedrijven gehuisvest.

Wij willen dit niet kopen om er op korte termijn geld aan te verdienen Wethouder Roeland van der Schaaf

Gemeente wil 'voorlopig niks veranderen'

Beide locaties zijn in handen van de RuG, omdat ze in het verleden gebruikt werden voor onderwijs. Dat is al geruime tijd niet meer het geval en daarom wil de universiteit de terreinen afstoten. 'Wij willen dit niet kopen om er op korte termijn geld aan te verdienen', zegt de wethouder. Als het in handen van de gemeente komt, dan zal de gemeente voorlopig niks gaan veranderen. 'Er is geen enkele noodzaak om dat binnen afzienbare tijd te doen', vervolgt Van der Schaaf.

De stadsbestuurder acht de kans reëel dat de gemeente het koopcontract gaat ondertekenen. 'Ik denk dat het dorp Haren ook blij moet zijn dat beide locaties in onze handen komen', zegt hij.

Lees ook:

- Zorgen om voortbestaan Hortus en Biotoop in Haren

- Ondanks bloeitijd zijn er zorgen voor Hortus Haren