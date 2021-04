Diks reageert op commotie: 'Keuze voor zwangerschap is niet aan gemeente'

Diks zei woensdagmiddag in een reactie dat 'het voor ons als college buiten kijf staat dat ieder kind de best mogelijke start van het leven verdient. Een goede hechting tussen kind en moeder is de basis voor een diepe vertrouwensrelatie.'

'Een kinderwens, zwangerschap en ouderschap zijn precaire en gevoelige onderwerpen. Gesprekken over de gezinssituatie worden dan ook natuurlijk nooit door een gemeente of wethouder gevoerd, maar door professionals als huisartsen, verloskundigen en verpleegkundigen van Jeugdgezondheidszorg. Kinderen in armoede zijn natuurlijk niet per definitie een kwetsbare groep: via het project Kansrijke Start helpen we juist alle ouders die op de één of andere manier in een moeilijke situatie zitten.'

Diks gaf verder aan zich niet te herkennen in de kop van het artikel van stadszender OOG over de kwestie. 'Er wordt mij daarin een uitspraak in de mond gelegd die ik verre van mij werp.' Ze bood ook geen excuses aan voor die uitspraken.

Irritatie bij PvdA en SP

In het interview vertelt Diks over het project Voorzorg: een project voor jonge kwetsbare moeders en tienermoeders die weinig of geen opleiding hebben gevolgd en hun eerste kind verwachten.

'Dat is een programma dat zich ook kan richten op vrouwen die misschien nog niet in verwachting zijn, maar er wel over denken en dat wij hun kunnen ondersteunen van; is dit nou eigenlijk wel het goeie moment om een kind te krijgen', legt Diks uit. Ze geeft eveneens aan dat het niet aan de gemeente is om mensen 'te beperken' in hun keuze voor een zwangerschap: 'Maar wel dat ze het in hun leven op een zo goed mogelijk moment doen', vervolgt Diks.

Die uitspraak zorgde voor irritatie bij PvdA en oppositiepartij SP in de gemeenteraad: volgens de PvdA wekte ze de suggestie dat vrouwen die schulden hebben, slecht behuisd zijn of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, misschien beter op een ander moment aan een zwangerschap kunnen beginnen.

'Hopen dat ongelukkige uitspraken geen patroon zijn'

PvdA'er Loopstra geeft aan tevreden te zijn met de antwoorden van wethouder Diks en 'hoopt dat er geen patroon zit' in de 'ongelukkige uitspraken' van wethouder Diks in de media. Eind vorige maand kwam Diks ook al onder vuur te liggen door een andere uitspraak, waarover ze later zei dat die 'afgrijselijk' was geweest.

Diks zelf was na afloop van het Vragenuur, waarin ze reageerde op de vragen van PvdA en SP, niet bereid om vragen van de pers te beantwoorden.

