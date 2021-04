Gasgedupeerden in gesprek met Rutte: 'Eerst zien, dan geloven'

De mensen met wie de demissionaire premier en ministers in gesprek gingen staan allemaal in het zwartboek over de gaswinning van de SP. Het zwartboek is begin dit jaar overhandigd aan het kabinet, waaruit het gesprek tussen beleidsbepalers en gedupeerden in de Nieuwe Kerk in Groningen volgde.

Papieren werkelijkheid

Een van de mensen die met de drie bewindslieden in gesprek ging is Henk Bisschop uit Appingedam. Hij ergert zich groen en geel aan het beeld dat de NAM niets meer met de schadeafhandeling te maken heeft, terwijl hij het bewijs is van het tegendeel. Bisschop heeft namelijk nog niet afgehandelde schades die zo'n zeven jaar oud zijn. Hij moet er daarom nog altijd met de NAM uit zien te komen.

Hij heeft zijn situatie voorgelegd aan Rutte, Van 't Wout en Ollongren. 'Rutte antwoordde dat de NAM wél uit de schadeafhandeling is', verzucht Bisschop na afloop. 'Zij hebben hun eigen werkelijkheid. Het is een papieren werkelijkheid die ze in Den Haag hebben gecreëerd, waarbij de NAM er uit is. De NAM zit er bij mij en andere oude schadegevallen nog middenin. Ik heb er niet echt een antwoord op gekregen.'

Henk Bisschop uit Appingedam ging in gesprek met de ministers (Foto: Mario Miskovic. / RTV Noord)

'Ik vond het een goed en praktisch gesprek met mensen die aangeven hoe we volgens hen kunnen versnellen en de bureaucratie kunnen verminderen', vat Rutte het gesprek na afloop samen. 'Je wilt dat mensen merken dat zij het stuur in handen hebben.' Echter realiseert de premier zich ook dat er genoeg mensen zijn die dat gevoel niet hebben. 'Daarom zijn dit soort gesprekken indrukwekkend.'

Minder luxe auto's, meer busjes

Rutte, Ollongren en Van 't Wout hadden dan ook weinig te bieden. 'Daar was dit gesprek ook niet voor bedoeld. Het is bedoeld om te leren van deze mensen die het zwaar hebben. We moeten zorgen dat hier minder luxe auto's door het landschap rijden, en meer witte busjes die ook daadwerkelijk aan het klussen zijn.'

Bisschop heeft het gevoel dat er wel echt naar hem is geluisterd. 'Maar of er wat mee gedaan gaat worden, vraag ik me af', zegt hij. 'Ik weet niet of ik daar vertrouwen in heb.'

Bas van 't Wout, Mark Rutte en Kajsa Ollongren bij hun aankomst in Groningen (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Toverstok

Kajsa Ollongren en Bas van 't Wout vonden het gesprek met gedupeerden ook indrukwekkend, zeggen de twee. 'Het liefst zou ik hier nu met een toverstok al hun individuele problemen hebben opgelost, maar dat gaat niet', zegt Van 't Wout. Waarom dat niet gaat, wordt echter niet duidelijk.

Wel willen de ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken de communicatie met bewoners verbeteren. 'Mensen klagen over de communicatie', zegt Van 't Wout. 'Ze horen maar niets en dat drijft mensen tot waanzin.' Ollongren: 'Ook als je nog niets weet, dan moet je dat laten weten. De bewoner moet centraal staan.'

Maar er wordt tegelijkertijd al jaren geklaagd over een gebrekkige communicatie naar inwoners toe. En veel is er niet verbeterd. 'Ik ga het toch proberen op te lossen', zegt Van 't Wout. 'Ook al is dat al vijf jaar geprobeerd.'

Ruzie met Herman

Het gesprek tussen gedupeerden en de bewindslieden duurde van kwart over vier tot kwart over zes. Niet snel daarna zitten de premier en de ministers alle drie weer in de auto terug naar Den Haag. 'Sorry', zegt Rutte vlak voordat hij instapt. 'Ik moet nu echt terug naar Den Haag. Anders krijg ik ruzie met Herman Tjeenk Willink.'

Rond half negen werd hij namelijk verwacht voor het volgende gesprek: over de formatie van een nieuw kabinet. En ook daarin moet Groningen een belangrijke rol krijgen, heeft Rutte al eens eerder gezegd.

Henk Bisschop: 'Ik moet eerst nog maar zien of het wat wordt. Niet meer en niet minder.'

