Patiënt weigert coronatest; 'Ik wil geen stok in de neus'. Dan ook geen operatie

Het is standaard ziekenhuisbeleid: voordat een patiënt een operatie of opname krijgt moet hij een coronatest ondergaan. Maar wat als een patiënt weigert? Willem Musch uit Termunten weet het inmiddels: dan is elke ingreep die kan wachten van de baan.

Musch zou vrijdag in het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda een kijkoperatie ondergaan in zijn knie, want 'als ik lang loop dan heb ik pijn'. Vermoedelijk is er iets mis met zijn meniscus of knieband. Maar de geplande datum is inmiddels zonder operatie voorbij gegaan, want Musch wilde 'geen stok in zijn neus'.

'Test is om patiënt te beschermen'

Het ziekenhuis wil niet op deze kwestie ingaan, maar kan wel uitleggen waarom de test verplicht is. 'Dat is vooral om de patiënt zelf te beschermen', vertelt woordvoerder Rogier Brink: 'Het is bekend dat patiënten die positief zijn een grotere kans hebben op complicaties tijdens en na de operatie en slechter herstellen.'

Afweging: kan uitstel of niet

Patiënten met corona worden daarom alleen geopereerd als het niet anders kan, wanneer uitstel medisch niet verantwoord zou zijn. 'Als patiënt de test niet wil ondergaan, dan zal de behandelend arts er vanuit moeten gaan dat de patiënt positief is. 'Dat betekent dat dan de afweging gemaakt moet worden: kan de operatie worden uitgesteld of niet? 'Dit om de veiligheid van de patiënt altijd voorop te stellen'. Over de knieoperatie van Musch is blijkbaar besloten dat uitstel geen kwaad kan.

Geen andere test dan PCR

Musch begrijpt vooral niet waarom alleen een PCR-test mag. Hij zou wel bereid zijn een ademtest te doen; het gaat hem echt om de wattenstaaf. OZG-woordvoerder Brink: 'Omdat de PCR-test het meest betrouwbaar is. Die gebruiken we in ons ziekenhuis, ook als bijvoorbeeld medewerkers klachten hebben en een test moeten doen.'

Spuit vervangt operatie

Voor Musch betekent het ondertussen dat hij langer met pijnklachten loopt, want die 'stok' komt zijn neus echt niet in. 'Ik kan ook een spuit in de knie laten zetten. Dat doe ik dan liever. Dat heb ik al een keer eerder bij de huisarts gedaan; dat heeft toen alleen weinig geholpen.'

Volgens het OZG komt het incidenteel voor dat patiënten de coronatest weigeren.