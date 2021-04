Groningse fotografen over aanval: ‘Dit is heel extreem’

Een Gelderse persfotograaf en zijn vriendin kregen maandagavond de schrik van hun leven. Vlak nadat hij foto’s had gemaakt van een autobrand in het buitengebied bij Lunteren, werd zijn auto met een shovel ondersteboven in de sloot gekieperd. Daarvoor bedreigden ze hem met de dood. Ook werd met stokken op de auto geslagen.

‘Dit is een poging tot doodslag, heel heftig’, zegt Groningse persfotograaf Martin Nuver. ‘Ik had echt de rillingen op mijn rug, toen ik de beelden zag.’

Sneller een kort lontje

Nuver, die dit werk sinds 2003 doet, is niet bang aangelegd. Wel heeft hij de afgelopen jaren wel meer agressie opgemerkt tijdens zijn werk. ‘Mensen hebben sneller een kort lontje.’

Dat korte lontje valt ook op bij PersVeilig, een initiatief van de politie, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Nederlands genootschap van hoofdredacteuren. Via dit platform kunnen journalisten bedreigingen, intimidaties en aanvallen melden.

Vijf Groningse meldingen

Persveilig heeft in 2020 120 meldingen binnengekregen van Nederlandse journalisten. Tot nu toe staat de teller in 2021 op 101 meldingen uit het hele land. Volgens Peter ter Velde van het platform zijn vijf van die meldingen afkomstig uit Groningen.

Nuver begrijpt wel dat personen die net een aanrijding hebben gehad niet per se op een fotograaf zitten te wachten. ‘Maar ik blur alles. De foto’s die uiteindelijk verschijnen zijn aan niemand te linken.’

'Als je nu niet stopt, breek ik je camera'

Dennis Venema, die vooral in de provincie fotografeert, heeft weleens te horen gekregen dat omstanders hem een blauw oog wilden slaan. ‘Of ze zeiden: als je nu niet stopt, dan breek ik je camera.’

Hij heeft een keer een duw gehad toen hij bij een ongeval aan het werk was. ‘Maar dat hebben we later uitgepraat. Die persoon was erg emotioneel.’

Altijd politie

Ook Venema is geschrokken van de aanval op zijn Gelderse collega. ‘Ik ben niet bang dat dit mij ook gebeurt. Sowieso is er altijd politie waar ik fotografeer. Als ik ergens ben waar de politie nog niet is, dan hou ik wel afstand. Ik heb ten slotte geen cameraatje van honderd euro bij me, maar echt dure apparatuur.’

Ook Nuver gaat zonder angst op een klus af. ‘Bang zijn is niet handig als je dit werk doet. Bovendien ken ik bijna alle agenten wel, dus ik voel me veilig.’ De Gelderse politie heeft inmiddels drie verdachten aangehouden voor de aanval op de persfotograaf.