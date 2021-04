Aile (88): 'Als 10-jarig meisje werd ik niet verdacht van verzetswerk'

Zijp weet zich nog veel te herinneren uit de oorlogsdagen. 'Ik bracht de bonkaarten dan vaak naar de adressen waar ze nodig waren. Als 10-jarige werd ik door de Duitsers niet verdacht van verzetswerk en kon ik mooi meehelpen'.

Trots

Ze is trots op haar familie van wie veel in het verzet zaten in Marum en omstreken. Over haar en haar familie is plaats ingeruimd op de expositie in Borg Nienoord die over de oorlogsgeschiedenis van het Westerkwartier gaat.

Tegelijkertijd wordt er een mini-documentaire gemaakt om de ooggetuigenverslagen te bewaren en om de gebeurtenissen te gebruiken als lesmateriaal voor scholen: "Het is zo belangrijk dat we niet vergeten," zegt Zijp, 'We moeten doorgeven dat oorlogen niet vanzelf beginnen.'

De expositie in Borg Nienoord is te bezoeken zodra de musea weer open gaan.