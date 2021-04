Lycurgus ‘op volle oorlogssterkte’ voor eerste duel om landstitel tegen Dynamo

Dat laat de coach van de Groningse volleybalclub, Arjan Taaij, weten. ‘We zijn allemaal negatief getest op corona en we zijn op volle oorlogssterkte. We hebben er zin in’, aldus Taaij, die het afgelopen weekend zijn ploeg de nationale beker voor het tweede jaar op rij zag winnen ten koste van Dynamo. De ploeg van coach Redbad Strikwerda, die de kampioenspoule nog als eerste afsloot, werd in Groningen met 3-1 verslagen.

‘De afgelopen dagen waren prima. We hebben goed kunnen trainen. We hebben veel reacties gekregen na de bekerwinst. Maar we hebben het niet te gezellig gehad, en dat is ook goed, want we willen deze week ook weer presteren’, aldus Taaij, die de landstitel eerder al veroverde met Lycurgus in 2016, 2017 en 2018.

Op weg naar triple?

Dit seizoen won Lycurgus al de Supercup en de nationale beker. De Groningers eindigden in de kampioenspoule na een moeizame fase achter de grote favoriet, Dynamo, dat onlangs geplaagd werd door een corona-uitbraak.

Het eerste duel begint woensdagavond om 20.00 uur in Apeldoorn. Zaterdagmiddag volgt de tweede wedstrijd in Groningen en zondag wordt, indien nodig, het derde duel afgewerkt in Apeldoorn.