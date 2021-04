Zestiende partij in Staten is een feit: Forumman wordt fractie GO

De zestiende fractie in Provinciale Staten: Jeroen de Vries van GO (Foto: Martijn Folkers )

Met de benoeming van Jeroen de Vries als Statenlid is de zestiende fractie in Provinciale Staten een feit. De Vries stond op nummer tien op de lijst voor Forum voor Democratie, maar gaat de zetel invullen voor de fractie GO.

De Vries neemt de zetel over van Eddy Kuiper, die namens Forum voor Democratie actief was, maar sinds een jaar niet meer in Provinciale Staten was gesignaleerd en lange tijd niets van zich liet horen. In januari heeft Kuiper zijn ontslag ingediend, nadat het Forum hem uit de fractie zette en hij een aangetekende brief thuisbezorgd kreeg.

De zetel in Provinciale Staten komt daarmee in handen van de fractie GO, dat is de Groep Otten. Daar is De Vries sinds zijn afsplitsing in de zomer van 2019 actief voor als lid van de Eerste Kamer. Daar komt nu het Statenlidmaatschap bij.

'Zetelroof'

‘Het werd in de media geframed als zetelroof, maar ik ben een volksvertegenwoordiger en als je op de lijst staat als lijstduwer en in aanmerking komt voor een zetel, kun je geen nee zeggen’, zegt De Vries.

De fractie GO is niet de eerste afsplitsing van Forum voor Democratie in onze provincie. Nadat landelijke media berichtten over racistische uitingen in appgroepen binnen Forum voor Democratie, scheidde Robert Pestman zich af onder de naam Code Oranje. Zes maanden later volgde Henk Marquart Scholtz na publicaties in Elsevier rondom racisme binnen de partij. Hij is actief onder de naam Ons Groningen.

Aan het verhuizen

Om de zetel te kunnen vervullen moet een statenlid in de Provincie Groningen wonen. ‘Ik ben druk bezig met verhuizen’, zegt hij. De commissie die onderzoekt of De Vries wel aan alle voorwaarden kan voldoen, constateert dat het nieuwe Statenlid in onze provincie woont.

Zo’n 25 jaar geleden vertrok De Vries uit Groningen, na Management, Economie en Recht te hebben gestudeerd. ‘Ik ben geboren en getogen in Groningen, in huize Tavenier. Ik heb hier mogen studeren, nadat ik uitgeloot was in Rotterdam. Daar ben ik uiteindelijk blij om, want ik heb hier een fantastische tijd gehad.’

De Vries kijkt met een schuin oog naar de Statenverkiezingen in 2023, waaraan de fractie GO ook in Groningen wil meedoen. Tot die tijd wil de teruggekeerde Groninger zich richten op regionale thema’s. ‘De zuidelijke ringweg is een belangrijk thema. Wij vinden dat het Rijk moet bijspringen om de ontstane tekorten te dekken. We willen realistische politiek bedrijven rond de duurzaamheidsagenda in Groningen. Ook moeten de inwoners van het bevingsgebied goed worden behandeld en royaal worden gecompenseerd voor de geleden schade.’

Er gaat niets boven Groningen

Als uitsmijter heeft het nieuwbakken Statenlid nog een suggestie. ‘We denken dat de slogan ‘Er gaat niets boven Groningen’ wel eens een keer aan vernieuwing toe is’, zegt hij. ‘We willen ons heel graag inzetten voor een betere marketing en het op de kaart zetten van de provincie. We willen afscheid nemen van de oude slogan, we moeten wat nieuws bedenken.’